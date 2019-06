Jak nie przytyć po rzuceniu palenia?

Jeśli możesz z dumą nazwać siebie byłym palaczem lub dopiero od niedawna próbujesz porzucić ten nałóg, możesz obawiać się, że taki krok odbije się negatywnie na twoim wyglądzie, a konkretniej – na tuszy. W istocie bardzo często po zaprzestaniu palenia ludzie przybierają na wadze. Można jednak temu skutecznie zapobiegać oraz walczyć z tyciem po odstawieniu papierosów.

Jak papierosy wpływają na metabolizm?

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia wpływu pożegnania się z nałogiem nikotynowym na wagę, warto pochylić się przez chwilę nad wpływem palenia na liczbę kilogramów.

Palenie papierosów nieznacznie zwiększa tempo przemiany materii, ponieważ wpływa na serce i wywołuje jego szybsze bicie. Podczas palenia pojedynczego papierosa serce palacza może zwiększyć liczbę uderzeń w ciągu minuty nawet dziesięcio- bądź dwudziestokrotnie. Wywołuje to dodatkowe obciążenie dla serca i może przyczynić się do powstania chorób tego organu będących najczęstszymi przyczynami śmierci związanymi z paleniem.

Palenie 20 papierosów dziennie obciąża serce podobnie, jak blisko 41-kilogramowa nadwaga. Kiedy przestajesz palić, tętno nieco spowalnia, powodując również lekkie zwolnienie metabolizmu. Zmiany w przebiegu procesów metabolicznych wraz ze zmianami w diecie mogą spowodować niewielki przyrost masy ciała po rzuceniu palenia, jednak można podjąć kroki w celu odbudowania tempa metabolizmu w sposób korzystny dla zdrowia.

Co robić, by nie tyć po rzuceniu palenia?

Jeśli przyrost masy ciała spowodowany zaprzestaniem palenia już jest dla ciebie powodem do niepokoju, lub dopiero się go obawiasz, skorzystaj z kilku wskazówek, które pomogą ci utrzymać dobrą wagę.

Obserwuj swój apetyt. Palenie papierosów sprawia, że ​​czujesz się mniej głodny. Kiedy rzucisz palenie, możesz częściej odczuwać głód, a przez to jeść więcej niż kiedyś. Możesz zapobiegać przejadaniu się, jeżeli będziesz przyrządzał określone porcje jedzenia i spożywał je bez podjadania czegokolwiek więcej. Pamiętaj także o odpowiednim nawodnieniu, co może zapobiec wysyłaniu do mózgu fałszywych sygnałów o głodzie.

Wprowadź w życie regularną aktywność fizyczną. Palenie papierosów przyspiesza metabolizm, więc spalasz więcej kalorii. Kiedy rzucisz palenie, spalasz ich mniejszą liczbę, co może prowadzić do zwiększenia masy ciała. Ćwiczenia nawet w stosunkowo niewielkich ilościach mogą być bardzo pomocne – na początek wystarczy dziesięć minut dziennie. Dzięki aktywności spalanie kalorii i przyspieszenie metabolizmu trwa do 24 godzin po treningu. Warto wiedzieć, że zażywanie nikotyny powoduje uwalnianie dopaminy w mózgu, czyli neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za uczucie szczęścia i satysfakcji. Ćwiczenia również uwalniają tę substancję, ale w zdrowy sposób, który pozwala nam cieszyć się z jej efektów bez ryzyka dla naszego zdrowia. Ponadto dzięki aktywności fizycznej tłuszcz zostaje rozłożony i uwolniony do krwiobiegu. Efektem jest ograniczenie uczucia głodu. Zwiększenie poziomu codziennej aktywności zapewnia także szereg innych korzyści. Ćwiczenia pomagają kontrolować poziom cholesterolu, skutki cukrzycy i ubytki kostne związanie z wiekiem. Pozwalają również zmniejszać ryzyko powstawania niektórych nowotworów.

Jedz w przemyślany sposób. Jedzenie może stać się substytutem palenia, ale nie musi. Dowiedz się, jak jeść prawidłowo. Poświęcaj czas na wybór odpowiednich produktów, ich przygotowanie i powolne spożywanie, bez zbędnego pośpiechu. Pod żadnym pozorem nie jedz w biegu! Pamiętaj także, by podczas posiłków odsunąć od siebie wszelkie potencjalnie rozpraszające czynniki. Wyłącz telefon, telewizor i komputer, a śniadanie, obiad czy kolację jedz wyłącznie przy stole, abyś mógł skupić się na jedzeniu. Spożyciu skromniejszych porcji nie służą także towarzyskie spotkania, podczas których rozmawiasz z najbliższymi i jesz więcej – miej to na uwadze i kontroluj to, ile jesz w trakcie rodzinnych imprez.

W rzucaniu palenia bardzo istotną kwestią jest także czynnik emocjonalny. Naucz się radzić sobie z emocjami bez papierosów – zarówno złymi, jak i tymi pozytywnymi. Kiedy rzucasz palenie, szukasz często innego nawyku, który pozwoli wyeliminować stres. Najczęściej wybór pada wtedy właśnie na jedzenie. Być może powinieneś w takim przypadku zasięgnąć porady psychologa.

Wykonuj prace domowe lub ogrodowe. Spalisz więcej kalorii niż jesteś w stanie sobie wyobrazić! Podczas prac ogrodowych oddychaj głęboko świeżym powietrzem. Niezależnie od tego, czy kosisz trawę, czy sadzisz rośliny, odwrócisz uwagę od chęci sięgnięcia po papierosa.

