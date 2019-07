Ten nietypowy objaw może świadczyć o nadciśnieniu. Kto by pomyślał?

Badania japońskiego zespołu dr Satoshi Konno z Oddziału Nadciśnienia Szpitala Tahoku Rosai w Sendai objęły swoim zasięgiem 1882 osób, które w trakcie wizyty lekarskiej miały mierzone ciśnienie i odpowiedziały na ankietę związaną m.in. z kwestia korzystania z toalety w nocy. Okazało się, że wśród tych osób aż 69 proc. wstawało w nocy do toalety. (I nie były to pojedyncze przypadki będące wynikiem wypicia wieczorem zbyt dużej ilości płynów).

– Nasze badanie wskazało, że jeśli ktoś ma potrzebę sikania w nocy, to może mieć też zwiększone ciśnienie krwi, jak również nadmiar płynów w organizmie. Jeśli nykturia utrzymuje się u kogoś przez dłuższy czas, to powinien on poprosić lekarza o zmierzenie ciśnienia krwi, a także o konsultację w sprawie poziomu spożycia soli – radzi dr Satoshi Konno.

Ekspert przypomina, że wcześniejsze badania japońskie potwierdziły związek nykturii m.in. z nadmiernym spożyciem soli. Teraz japońscy badacze poszli o krok dalej.

– Odkryliśmy, że wstawanie w nocy w celu oddania moczu związane było z 40 proc. wyższym ryzykiem nadciśnienia. Im więcej wizyt w toalecie w ciągu nocy, tym ryzyko nadciśnienia jest większe – podkreśla dr Konno.

Nadciśnienie rozpoznaje się u kogoś wtedy, gdy jego ciśnienie tętnicze skurczowe przekracza 140 mm Hg i/lub ciśnienie tętnicze rozkurczowe przekracza 90 mm Hg. Ocenia się, że mniej więcej jedna trzecia Polaków cierpi na to schorzenie. Nadciśnienie jest również ogromnym problemem w Japonii, gdzie dr Kenno prowadzi swoje badania. Jedną z głównych przyczyn tego zjawiska, zarówno w Polsce jak i w Kraju Kwitnącej Wiśni, jest wysokie spożycie soli – wynoszące ponad 10 gram dziennie na osobę. Tymczasem zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia wspominają o 5 gramach (odpowiednik 1 płaskiej łyżeczki).

Na koniec warto dodać, że nykturia to regularne oddawanie moczu w nocy – z częstością większą niż 1-2 razy. Poza nadmiernym spożyciem soli i napojów, a także nadciśnieniem, do możliwych przyczyn (czynników ryzyka) tego problemu zdrowotnego należą również: zapalenie pęcherza moczowego, choroba stercza, niewydolności nerek, cukrzyca, niewydolność serca, hiperkalcemia (nadmierne stężenie wapnia we krwi), zespół bezdechu w trakcie snu, przyjmowanie leków moczopędnych, zaburzenia opróżniania pęcherza, nietrzymanie moczu, choroby neurologiczne.

Apio, Vik (zdrowie.pap.pl)

Źródła:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/esoc-ttt032619.php

https://www.mp.pl/pacjent/nefrologia/lista/77047,nykturia-etiologia-objawy-diagnostyka

