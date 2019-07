Jak zacząć ćwiczyć po pięćdziesiątce, żeby sobie nie zaszkodzić?

Nagłe i intensywne treningi, jeśli wcześniej prowadziliśmy siedzący tryb życia, mogą być niebezpieczne. Szczególnie, gdy zmagamy się z różnymi chorobami i przyjmujemy na stałe leki. Mimo to warto wprowadzić ruch do swojej codziennej rutyny, by poprawić stan zdrowia, kondycję, a tym samym... żyć dłużej. Jak zacząć ćwiczyć po 50. roku życia?

Każdy wiek jest dobry na rozpoczęcie ćwiczeń. Po 50. roku życia aktywność fizyczna staje się szczególnie istotna, ponieważ to właśnie wtedy wzrasta ryzyko wielu chorób i trudniej jest utrzymać odpowiednią sylwetkę. Regularna gimnastyka nie tylko poprawi nasze samopoczucie, ale wpłynie także na nasz wygląd i zdrowie. Z kolei wydzielające się podczas ruchu endorfiny sprawią, że poczujemy się bardziej zrelaksowani i pełni energii. Sprawdź od czego warto zacząć:

Jak zacząć ćwiczyć po 50. roku życia? Przede wszystkim nie wprowadzaj gwałtownych zmian. O swoim planie poinformuj lekarza prowadzącego, jeśli zmagasz się np. z wysokim ciśnieniem, cukrzycą, miażdżycą, niewydolnością lub zaburzeniami rytmu serca, chorobą nerek czy otyłością.



Wybierz aktywność fizyczną, która stopniowo będzie poprawiała kondycję i której intensywność będzie można zwiększać. Jeśli do tej pory prowadziłeś siedzący tryb życia, rozpoczęcie od spacerów będzie adekwatne. Zaopatrz się w krokomierz lub ściągnij na telefon aplikację do mierzenia kroków, by móc śledzić swoje postępy i motywować się wynikami. Nie musisz zaczynać od słynnych 10 tys. kroków dziennie, jednak staraj się stopniowo wydłużać spacery lub zwiększać tempo.



Postaraj się zintensyfikować zwykłe, codziennej czynności, wymagające ruchu. Możesz pójść do sklepu, który jest dalej od twojego domu, korzystać ze schodów zamiast windy, bawić się z wnukami na świeżym powietrzu czy wybrać się na siłownię plenerową. Pisaliśmy o tym, jak ćwiczyć w tych ogólnodostępnych miejscach.Pamiętaj, że zwykłe prace w ogródku (przekopywanie, sadzenie, prowadzenie taczek, pielenie) może być bardzo dobrym, ogólnorozwojowym treningiem.



Jeśli masz chęć, zapisz się na siłownię. Dziś miejsca te są popularne także wśród osób w średnim wieku i starszych. Trener personalny, będący pracownikiem klubu, przeprowadzi szczegółowy wywiad i zaproponuje treningi, adekwatne do aktualnej kondycji i twoich możliwości. Będzie też kontrolował wykonywanie ćwiczeń, minimalizując ryzyko urazu.



Pamiętaj, że lepsza jest nawet minimalna aktywność niż siedzenie na kanapie, a często od tych małych kroków zaczynają się długofalowe zmiany w życiu.