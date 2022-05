6 nietypowych pomysłów na wykorzystanie fusów po kawie. W duchu zero waste!

Okazuje się, że fusów po kawie nie warto wyrzucać. Znajdują bowiem wiele praktycznych zastosowań! Co do nich należy?

Jak można wykorzystać niepotrzebne fusy po kawie?

1. Czyszczenie przypalonych i tłustych powierzchni – wiele osób zna stary, wojskowy sposób na usuwanie trudnych zabrudzeń przy użyciu piasku. Fusy z kawy stosuje się podobnie. To najlepsza metoda na czyszczenie garnków, niektórych patelni czy kratek grillowych. Wystarczy lekko wilgotne fusy nałożyć na ściereczkę i wyczyścić powierzchnię.

2. Naturalny nawóz – jeśli nie dysponujesz kompostownikiem, do którego mógłbyś wyrzucić fusy, pamiętaj o roślinach w doniczkach, które również potrzebują odżywienia. Kawowe fusy to dla korzeni roślin dawka mikroelementow takich jak choćby fosfor czy potas. Fusy zmieszane z glebą poprawiają także odpływ i retencję wody oraz napowietrzanie gleby.

3. Naturalny peeling – wystarczy zmieszać stołową łyżkę fusów po kawie z łyżeczką oliwy z oliwek i... gotowe! Powstanie naturalny, kawowy peeling posiadający właściwości ściągające i skutecznie eliminujący martwe komórki. Co więcej, nadaje się do stosowania dla każdego rodzaju skóry i nie prowokuje nadmiernego wydzielania sebum. Warto również stosować go w okolicach, gdzie pojawia się „skórka pomarańczowa” – taki peeling to doskonały sposób na walkę z cellulitem.

4. Maseczka do twarzy – homemade. Nie bez powodu na rynku dostępnych jest wiele kosmetyków z kawowym składem. Maseczka z fusów również działa w zakresie kosmetycznym. Pomaga redukować oznaki zmęczenia i usuwa cienie pod oczami. Dzięki składnikom zawartym w kawie skóra staje się bardziej lśniąca i promienna. Do przygotowania uniwersalnej maseczki wystarczą dwie łyżki kawowych fusów i łyżka śmietany lub jogurtu naturalnego. Taka „papka” dokładnie oczyszcza skórę i ją dogłębnie odżywia. Można ją stosować nawet co trzy dni.

5. Neutralizator zapachów – kawa doskonale wchłania i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Dlatego miseczki z fusami możemy umieszczać w miejscach, w których zależy nam na świeżości, takich jak lodówka czy szafka z butami. Suche fusy możesz wsypać do butów i zostawić je na noc, a następnie odkurzyć – również pomogą zneutralizować nieprzyjemny zapach. Jeszcze intensywniej zadziałają świeżo zmielone ziarna kawy – wielu kierowców umieszcza je w woreczkach i wiesza w samochodzie.

6. Odstraszanie insektów – fusy z kawy są skutecznym „odstraszaczem”. Należy rozłożyć je w niewielkich naczynkach w miejscach, gdzie najczęściej zjawiają się owady, np. nieopodal miski z owocami. W ten sposób nie będziemy złościć się na muszki owocówki, bo te się nie pojawią!

