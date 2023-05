Sieje spustoszenie w organizmie i częściej dotyka kobiety. Objaw tej choroby widać na twarzy

Nasz kraj jest jednym z czterech państw o najwyższych szacunkach zapadalności na to schorzenie w skali globalnej. Toczeń rumieniowo-układowy – bo o nim mowa – to groźna i podstępna choroba, która stopniowo wyniszcza organizm. Co dokładnie powoduje? Po czym można ją rozpoznać?

10 maja przypada Międzynarodowy Dzień Tocznia. W Polsce na tę chorobę cierpi przeszło 18 tysięcy osób, przy czym przyjmuje się, że z biegiem czasu liczby te będą rosnąć. Schorzenie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn (stosunek wynosi 10: 1 w przypadku osób dorosłych i 5:1 w grupie dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia). Jak manifestuje się toczeń? Toczeń rumieniowo-układowy (TRU) daje o sobie znać na wielu rozmaitych płaszczyznach. Jedną z najbardziej charakterystycznych oznak tej choroby jest rumień na twarzy obejmujący część nosa i policzków (zwykle przybiera kształt motyla). TRU manifestuje się jednak nie tylko na skórze. Atakuje również układ nerwowy, mięśniowo stawowy i sercowo-naczyniowy. Może zaburzyć pracę całego organizmu. Jego najczęstsze objawy to: napady padaczkowe,

uporczywe migrenowe bóle głowy, które nie ustępują nawet po przyjęciu silnych leków przeciwbólowych,

owrzodzenie śluzówek jamy ustnej i nosa,

podwyższona temperatura ciała (gorączka),

nienaturalna utrata włosów, na przykład łysienie typu plackowatego,

zaburzenia neurologiczne, w tym psychozy,

nadwrażliwość na światło słoneczne,

objaw Raynauda (sinienie i drętwienie palców). Warto podkreślić, że objawy tocznia często są niespecyficzne (mogą występować w przebiegu wielu różnych schorzeń). Dlatego rozpoznanie TRU bywa utrudnione i zajmuje sporo czasu. Wymaga współpracy między kilkoma specjalistami z różnych dziedzin. W rezultacie leczenie choroby rozpoczyna się często zbyt późno. W przebiegu choroby często dochodzi do utraty sprawności i pogorszenia funkcji poznawczych związanych z zapamiętywaniem czy koncentracją. TRU zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych Toczeń rumieniowo-układowy sieje spustoszenie w całym organizmie. Zwiększa ryzyko rozwoju niewydolności nerek, zawału serca, chorób nowotworowych, a także – czego nie każdy jest świadomy – neurodegeneracyjnych, takich jak otępienie. Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że osoby, u których zdiagnozowano toczeń częściej cierpią na depresję i zaburzenia lękowe. Wspomniane problemy zdrowotne często są następstwem nasilenia objawów choroby, a także postępującej niepełnosprawności. Należy zauważyć, że toczeń rumieniowo-układowy wiąże się również z dużym ryzykiem przedwczesnej śmierci. Czytaj też:

