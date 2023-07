Nie wsiadaj do samolotu, jeśli cierpisz na którąś z tych chorób

Z lotu samolotem powinny zrezygnować przyszłe mamy, które są w 37 tygodniu ciąży. W przypadku kobiet, które spodziewają się więcej niż jednego dziecka za bezpieczną granicę uznaje się 32 tydzień ciąży. Przed podjęciem decyzji o podróży zawsze warto jednak skonsultować się z ginekologiem i przeprowadzić niezbędne badania, by wykluczyć istnienie ewentualnych przeciwwskazań. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko „stan błogosławiony” może wykluczyć z podróży w przestworzach. Dotyczy to również niektórych chorób oraz dolegliwości. Sprawdź, o jakich schorzeniach i przypadłościach mowa.

Lot samolotem a nadciśnienie

Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania do lotu samolotem. Z podróży tym środkiem transportu wykluczyć mogą jednak towarzyszące mu dolegliwości, na przykład uczucie duszności czy bóle w klatce piersiowej, które mogą wskazywać na rozwój choroby wieńcowej. Nieustabilizowane schorzenie, podobnie jak niedawno przebyty zawał serca, jest wskazaniem do przełożenia terminu lotu. Duże znaczenie ma również to, czy chory leczy się na nadciśnienie. Jak zauważa dr n. med. Łukasz Szczygieł na swoim blogu:

Lot samolotem należy odłożyć, jeśli w ostatnich 3 dniach doszło do skoków ciśnienia skurczowego >200mmHg lub stale utrzymuje się >180mmHg. W razie stanów lękowych warto zastosować wypróbowane wcześniej leki uspokajające, gdyż adrenalina = skok ciśnienia. Warto pamiętać, aby unikać słonych przekąsek w trakcie lotu.

Lot samolotem a zakrzepica

Jeśli mamy zakrzepicę i zastanawiamy się, czy możemy lecieć samolotem, to wiele zależy od tego, czy mamy do czynienia ze „świeżą” czy leczoną zakrzepicą. W pierwszym przypadku lot samolotem nie jest wskazany, w drugim natomiast – dozwolony. Trzeba jednak pamiętać, że długie przebywanie w jednej pozycji lub unieruchomienie sprzyja powstawaniu zakrzepów. Dlatego warto zachować ostrożność zwłaszcza przy odbywaniu długich, kilkugodzinnych podróży i odwiedzić swojego lekarza prowadzącego przed wylotem. Specjalista pomoże w doborze najbardziej odpowiednich metod profilaktycznych, które zmniejszą ryzyko powstawania zatorów. Dobrym rozwiązaniem może okazać się między innymi założenie przewiewnych ubrań, zginanie nóg i napinanie mięśni podczas lotu, a także nawodnienie organizmu. Konieczne może okazać się podanie dodatkowych dawek heparyny (substancji, która zapobiega krzepnięciu krwi). O jej zastosowaniu każdorazowo powinien zdecydować lekarz – flebolog, angiolog lub chirurg naczyniowy.

Lot samolotem a zapalenie ucha

Zapalenie ucha stanowi przeciwwskazanie do lotu samolotem. Trzeba pamiętać, że podczas tego typu podróży dochodzi do zmian ciśnienia, które mogą prowadzić do zaostrzenia objawów choroby, a w skrajnych przypadkach uszkodzenia narządu słuchu. Dlatego lepiej odłożyć wojaże na czas, gdy choroba zostanie wyleczona. Przed lotem warto umówić się do laryngologa (wizyta wymaga skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).

Jakie jeszcze choroby wykluczają z lotu samolotem?

Podróż samolotem odłożyć w czasie powinny osoby cierpiące na niedokrwistość sierpowatokrwinkową, schorzenia zakaźne, nieustabilizowane psychozy, chorobę dekompresyjną (pojawia się w sytuacji, gdy jesteśmy narażeni na gwałtowne zmiany ciśnienia). Przeciwwskazaniem do lotu są również niedawno przebyte zabiegi chirurgiczne w obrębie mózgu, twarzoczaszki, oka czy innych narządów. Na pokład nie powinni wsiadać również pacjenci, którzy zmagają się z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mieli udar mózgu bądź inne problemy neurologiczne. Przed lotem zawsze warto poprosić o opinię wykwalifikowanego lekarza, zwłaszcza gdy obserwujemy u siebie niepokojące objawy (zaburzenia widzenia, bóle, duszności etc.).

Czytaj też:

Czy po operacji oka można lecieć samolotem? Odpowiedź nie jest oczywistaCzytaj też:

Boli cię głowa rano? Nie zwalaj tego na upał, przyczyna może być znacznie poważniejsza

Źródła: