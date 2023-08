Miała w brzuchu guza wielkości pomarańczy. Okazało się, że to rak trzustki

Rak trzustki to nowotwór złośliwy o bardzo agresywnym przebiegu. Każdego roku w Polsce diagnozę słyszy około 3200 osób. Wśród nich są kobiety i mężczyźni w sile wieku. Znana aktorka Anna Przybylska o chorobie dowiedziała się w wieku 34 lat. Zmarła po 18-miesięcznej walce z nowotworem trzustki. Modelka Tirah Ciampa ma 27 lat. Diagnozę usłyszała w lutym. Okazuje się, że jeden z pierwszych objawów, jaki wskazywał na chorobę, był podobny jak w przypadku polskiej aktorki.

Jakie sygnały ostrzegawcze świadczyły o raku trzustki?

Nowotwór trzustki nie bez powodu nazywany jest „cichym zabójcą”. Lekarze podkreślają, że mimo swojej agresywności, ten rak jest bardzo podstępny, ponieważ nie daje charakterystycznych objawów. Stan zdrowia pacjenta pogarsza się zwykle wtedy, gdy choroba jest mocno zaawansowana. W początkowych etapach, nowotwór wysyła mało wyraźne symptomy lub nie wysyła ich wcale.

W biografii Anny Przybylskiej możemy przeczytać, że pierwszym sygnałem świadczącym o chorobie aktorki były bóle brzucha oraz osłabienie organizmu. Łatwo było wytłumaczyć je dużą ilością pracy oraz obowiązkami rodzinnymi – Anna Przybylska była mamą trójki dzieci. Zmagała się również z depresją – zdaniem lekarzy depresja może być jednym z objawów guza endokrynnego trzustki. Takiego objawu nie miała modelka Tirah Ciampa, za to finalistka Miss World Australia, skarżyła się na bóle brzucha i bóle pleców. Na początku nie były dokuczliwe na tyle, aby konsultować je ze specjalistami. W związku z tym Tirah leczyła się domowymi metodami, tłumacząc sobie, że dolegliwości mogą wynikać z życia w stresie i małej ilości snu. Z artykułu w „Tasmanian Sunday” wynika, że czasami „czuła się, jakby została uderzona w plecy”. Chodziła do fizjoterapeuty, ale czasem bóle brzucha promieniowały do kręgosłupa, przez co modelka nawet w pracy musiała robić sobie przerwy, aby położyć się na podłodze i poleżeć. Sądziła, że mogą to być bóle menstruacyjne albo spowodowane zbyt dużym wysiłkiem w siłowni – modelka jest bardzo aktywna, uprawia m.in. fitness. Nie sądziła, że w jej ciele czai się niebezpieczny wróg, w postaci raka trzustki.

Wielki guz w brzuchu modelki

Kiedy ból stawał się nie do zniesienia, zaczęły mu towarzyszyć skoki tętna, Tirah Ciampa udała się do specjalisty. Specjalistyczne badania, w tym USG jamy brzusznej i biopsja, nie pozostawiały wątpliwości – trzustka modelki była zajęta przez ogromnego guza, o wymiarach 15 na 15 cm. Jedynym rozwiązaniem była operacja, która odbyła się w Royal Hobart Hospital.

„ Obudziłam się po 7 godzinnej operacji z 9 różnymi rurkami wychodzącymi z mojego ciała ”– modelka napisała na swoim instagramowym profilu. W szpitalu spędziła 9 dni. Był to czas wypełniony bólem i zastrzykami. Konieczne było przejście na płynną dietę. „ Gdyby ten guz został na kolejny rok lub dwa, umarłabym. Posłuchajcie swojego ciała! Szczególnie kobiety, które przypisują pewne objawy cyklom menstruacyjnym lub zaburzeniom hormonalnym" .

Tirah Ciampa dodaje, że jest bardzo wdzięczna wszystkim, którzy byli dla niej wsparciem w chorobie, szczególnie swojemu chłopakowi Tomowi. Okazuje się, że modelka tak bardzo przywykłą do bólu, że dopiero teraz zdaje sobie sprawę, jak proste czynności (wstanie z łóżka, wzięcie prysznica) mogą wyglądać bez niego.

Jakie objawy daje rak trzustki?

Dziś modelka wraca do pracy po kilkumiesięcznej rehabilitacji. Miewa się dobrze, jej wyniki są coraz lepsze. Zamierza wziąć udział w finale Miss World Australia. Jednocześnie podkreśla, że czuje misję, aby mówić o tym, co przeszła, zwłaszcza, że rak trzustki jest bardzo podstępny. Tirah Ciampa nie będzie ukrywać blizny po operacji, mimo że jest rozległa i widoczna.

Tirah apeluje do wszystkich, aby zwracali uwagę na sygnały ostrzegawcze, jakie może wysyłać organizm. Wśród objawów raka trzustki wymienia się:

ból brzucha,

ból pleców,

nudności,

wymioty,

utratę apetytu,

utratę masy ciała,

ciemniejsze zabarwienie moczu,

tłuszcz w stolcu (biegunki tłuszczowe),

osłabienie,

krew w stolcu,

depresję.

