Na tę chorobę cierpiała gwiazda „Świata według Kiepskich”. Problem dotyka bardzo wielu Polaków

Feliks Szajnert zyskał popularność nie tylko dzięki występowaniu w „Świecie według Kiepskich”. Rozpoznawalność zapewniły mu również inne role. Wystąpił między innymi w produkcjach, takich jak na przykład „Kryminalni”, „07 zgłoś się” czy „Miasto skarbów”. O śmierci artysty Oddział Związku Artystów Scen Polskich (ZASP) w Krakowie. Fani oraz przyjaciele aktora do końca wierzyli, że uda mu się powrócić jeszcze na scenę. Niestety choroba okazała się silniejsza.

Na co chorowała gwiazda „Świata według Kiepskich”?

Bezpośrednia przyczyna śmierci Feliksa Szajnerta nie została podana do wiadomości publicznej. Wiadomo jednak, że aktor przeszedł udar mózgu. Szacuje się, że to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów w krajach wysokorozwiniętych. Choroba zwykle atakuje znienacka. Powstaje, gdy naczynia dostarczające krew do tkanki mózgowej ulegają zamknięciu (zatkaniu). W rezultacie komórki mózgu obumierają i narząd nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Zazwyczaj do zatkania naczyń dochodzi w przebiegu miażdżycy. Blaszki miażdżycowe odkładają się w ścianach tętnic i coraz bardziej zamykają światło naczynia. Przepływ krwi staje się więc bardzo utrudniony, a niekiedy wręcz niemożliwy.

Jak objawia się udar mózgu?

Do najczęściej występujących symptomów udaru mózgu zalicza się silny ból głowy, utratę władzy w kończynach, a także znaczne osłabienie mięśni twarzy, gardła i krtani. Nierzadko towarzyszą im również inne dolegliwości, na przykład: senność czy zaburzenia widzenia i równowagi. Warto podkreślić, że charakter objawów bywa bardzo różny. Zależy w dużej mierze od tego, która część mózgu zostanie „odcięta” od dopływu krwi.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo istotną kwestię – u wielu osób dochodzi do tak zwanych mikroudarów. Ich objawy mogą utrzymywać się od kilkudziesięciu minut do kilkunastu godzin. Na ogół ustępują samoistnie i nie powodują żadnych trwałych zmian w tkance mózgowej. Zwiększają jednak ryzyko pojawienia się pełnoobjawowego udaru, a także zawału serca.

Diagnostyka w kierunku udaru mózgu

Podstawowe badania wykonywane w diagnostyce udaru mózgu to tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny głowy. Często wykonuje się je częściej niż raz w odstępie kilku dni. Nie od razu udaje się bowiem określić jak duży obszar mózgu uległ uszkodzeniu. Lekarz może również zlecić badanie tętnic szyjnych i mózgowych. Pozwalają one zrozumieć, dlaczego doszło do udaru.

