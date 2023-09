Uczulenie na kazeinę może objawiać się wzdęciami i biegunką. Czym jeszcze?

Kazeina nie jest jednorodnym białkiem. Wyróżnia się aż 20 jej frakcji. Najsilniej uczula kazeina typu alfa s1, która stanowi aż 40 procent masy białka mleka krowiego. Kazeina występuje w mleku krowim oraz w produktach mlecznych, takich jak: masło, śmietana, jogurt, kefir, maślanka, sery twarogowe oraz sery dojrzewające, a także w produktach białkowych, na przykład tych przeznaczonych dla sportowców. Ponadto kazeinę zawiera mleko kozie oraz owcze. Nietolerancja na kazeinę związana jest z reakcją immunologiczną na białko mleczne. Osoby z nietolerancją kazeiny mogą doświadczać objawów trawiennych po spożyciu nawet niewielkich ilości mleka lub innych pokarmów zawierających nabiał.

Objawy uczulenia na kazeinę

Do najczęstszych objawów alergii na kazeinę zaliczyć można objawy ze strony układu pokarmowego. Należą do nich: wzdęcia brzucha oraz biegunka. U niektórych osób dołączają się również bóle brzucha, a czasem wymioty. Pojawiają się one po zjedzeniu pokarmów mlecznych. Alergia na kazeinę może być również widoczna na skórze. Objawia się:

wysypką,

pokrzywką,

atopowym zapaleniem skóry,

uporczywym swędzeniem skóry.



Zdarza się również, że nadwrażliwość na białko kazeinowe wywołuje objawy ze strony układu oddechowego. Najczęstsze symptomy to:

katar,

kaszel,

kichanie,

przewlekła chrypka,

zaburzenia oddychania,

zapalenie gardła.



Jak potwierdzić alergię na kazeinę?

Alergie na kazeinę może zdiagnozować lekarz, który na podstawie wywiadu z pacjentem kieruje go na wykonanie odpowiednich testów z krwi. Badanie polega na oznaczeniu stężenia tzw. przeciwciał swoistych IgE w surowicy krwi, które są wytwarzane przeciwko alergenom pokarmowym. Analiza wyników oraz objawów pozwala specjaliście zdiagnozować problem.

Jak postępować w przypadku uczulenia na kazeinę?

W przypadku alergii na kazeinę zaleca się wyeliminowanie z diety mleka i produktów mlecznych. Konieczne jest właściwe skomponowanie diety, żeby nie zabrakło w niej witamin i minerałów. Mleko i produkty mleczne zawierają wapń, dlatego wyłączenie tych produktów z jadłospisu może spowodować trudności w pokryciu zapotrzebowania na ten składnik.

Należy więc uwzględnić produkty, które białek mleka nie zawierają, a są jednocześnie dobrym źródłem wapnia. Należą do nich: mleko sojowe i tofu wzbogacone w wapń. Duża ilość wapnia znajduje się także w rybach z puszki, w nasionach roślin strączkowych, w zielonolistnych warzywach, orzechach i nasionach oraz płatkach owsianych i zarodkach pszennych. W diecie osób uczulonych na kazeinę zaleca się również mleko bawole i jego przetwory. Zawarte w mleku tych zwierząt białko jest kazeiną A2 (identyczną jak w mleku ludzkim) i dlatego nie powoduje alergii.

