Stłuszczenie wątroby ma co czwarty Polak. To choroba groźna także dla serca

Stłuszczenie wątroby powstaje, gdy w komórkach tworzących narząd kumuluje się tłuszcz. Często temu procesowi towarzyszy również stan zapalny, co stanowi dodatkowe zagrożenie. Może bowiem doprowadzić do rozwoju poważnych chorób, takich jak marskość czy nowotwór wątroby. Stłuszczenie narządu zwiększa również ryzyko wystąpienia problemów kardiologicznych.

Stłuszczenie wątroby a choroby serca

Wątroba odgrywa kluczową rolę w procesie metabolizowania tłuszczów oraz wytwarzania białek niezbędnych do utrzymania równowagi układu sercowo-naczyniowego. Kiedy ulega stłuszczeniu, wszystkie te reakcje ulegają zaburzeniu, co skutkuje podwyższeniem poziomu cholesterolu oraz trójglicerydów w organizmie. W konsekwencji dochodzi do zwężenia tętnic, a przepływ krwi przez naczynia jest utrudniony. Jak podkreśla kardiolog doktor Rakesh Rai Sapra z Marengo Asia Hospital, czynniki ryzyka stłuszczenia wątroby i chorób serca są podobne.

– Dlatego uważa się, że osoby ze stłuszczoną wątrobą częściej umierają z powodu zawału serca niż na skutek przewlekłej marskości narządu. U chorych często występuje również kardiomiopatia wątrobowa. Terminem tym określa się dysfunkcje mięśnia sercowego (skurczowe i rozkurczowe), które zwiększają ryzyko niewydolności oraz zaburzeń rytmu serca i nagłej śmierci z powodu incydentu sercowego. Występują one u ponad 50 proc. osób z marskością wątroby – mówi.

Podobnie istnieje zwiększone prawdopodobieństwo rozwoju chorób wątroby u pacjentów z niewydolnością serca. Dzieje się tak zarówno w ostrych, jak i przewlekłych stanach chorobowych. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z zaburzeniami dopływu krwi do wątroby i niedokrwiennym zapaleniem wątroby, w drugim – podwyższonym ciśnieniem żylnym i zastoinową chorobą wątroby. Zależności między schorzeniami wątroby a problemami kardiologicznymi mają więc charakter dwukierunkowy.

Jakie są czynniki ryzyka stłuszczenia wątroby i chorób serca?

Głównym czynnikiem ryzyka stłuszczenia wątroby i problemów kardiologicznych jest otyłość typu trzewnego. Cukrzyca typu drugiego, dyslipidemia (nieprawidłowa gospodarka lipidowa), a także zespoły metaboliczne. Bardzo duże znaczenie ma w tym przypadku również niewłaściwa dieta (spożywanie wysoce przetworzonych produktów obfitujących w tłuszcze i proste węglowodany), palenie papierosów czy spożywanie nadmiernych ilości alkoholu.

