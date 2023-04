Bóle mięśni i stawów? To może być oznaka braku kolagenu

Kolagen to tzw. białko młodości, gdyż z wiekiem organizm produkuje go coraz mniej. Badania wskazują, że już od 20 roku życia jego poziom w naszym organizmie spada o co najmniej o 1 proc. w ciągu roku. Niedobór kolagenu łatwo dostrzec i to nie tylko na skórze, jak powszechnie się uważa.

Brak kolagenu objawia się najczęściej bólami mięśni i stawów, co prowadzi do choroby zwyrodnieniowej. Te objawy dotykają najczęściej osoby ok. 50 roku życia. Przy braku kolagenu mogą występować też obrzęki i stany zapalne mięśni. Również kości stają się bardziej podatne na złamania, co zwiększa ryzyko osteoporozy.

Gdzie widać pierwsze oznaki niedoboru kolagenu?

Kolagen odpowiada za tworzenie się fibroblastów w skórze właściwej (środkowa warstwa skóry), co ma wpływ na tworzenie się nowych komórek. Odgrywa też rolę w zastępowaniu martwych komórek skóry i dlatego jednym z pierwszych objawów braku tego białka jest pogorszenie stanu skóry, utrata jędrności i pojawiające się zmarszczki. Matowe, łamliwe włosy i paznokcie to również oznaka, że w twoim organizmie go brakuje.

Brak kolagenu to większa podatność na infekcje i inne choroby

Niedobór kolagenu osłabia działanie układu immunologicznego, dlatego częściej wtedy zapadamy na infekcje. Zdarza się również, że gdy zachorujemy, długo nie możemy wyzdrowieć.

Kolagen ma udział w kontroli ciśnienia krwi, poprzez rozluźnianie naczyń krwionośnych oraz rozszerzanie tętnic. Procesy te mają wpływ na poprawę jakości krążenia. Warto więc zadbać o prawidłowy poziom kolagenu, żeby uniknąć chorób układu krążenia.

Wolny metabolizm jako efekt niedoboru kolagenu

Kolagen bierze udział w przemianie glukozy w energię. Dzięki jednej z substancji znajdujących się w kolagenie – argininie, następuje pobudzenie metabolizmu do sprawniejszego działania. Niedobór kolagenu sprawia, że nasz metabolizm zwalnia i trudniej jest zachować szczupłą sylwetką czy zgubić zbędne kilogramy.

Jak naturalnie podnieść poziom kolagenu?

Kolagen można dostarczyć do organizmu, jedząc odpowiednie produkty. Za najlepsze źródło kolagenu uznawane są:

galaretki owocowe,

ryby w galarecie,

galaretka z nóżek,

kurze łapki,

buliony gotowane na kościach wołowych, wieprzowych, drobiowych,

skóry z ryb, kurczaka,

salcesony,

podroby,

golonka,

żelatyna spożywcza.

Nie zawsze jednak dieta bogata w produkty zawierające kolagen wystarcza, żeby dostatecznie zwiększyć poziom kolagenu w organizmie. Zalecana jest wtedy dodatkowa suplementacja. Ponadto galaretki z nóżek wieprzowych, golonki, podroby czy salcesony zawierają dużą ilość tłuszczu i cholesterolu. Włączenie ich do diety może spowodować przyrost masy ciała, trzeba więc uważać, żeby nie jeść ich w nadmiarze – przestrzegają dietetycy.

