Chrapanie może być niebezpieczne dla zdrowia. Sprawdź, kiedy pędzić do lekarza

Dla wielu osób chrapanie jest wstydliwym problemem. Te nocne dźwięki wynikają z drgań powietrza, które przekształcają się w falę dźwiękową. Podczas spokojnego oddychania powietrze bez żadnego problemu przechodzi przez drogi oddechowe, a nasz oddech jest ledwo słyszalny. Zdarza się jednak, że tylna część języka styka się z podniebieniem, a przez to pozostawia tylko niedużą szparę, którą przepływa powietrze. Wtedy nasz oddech, które napotyka na przeszkodę, skutkuje charakterystycznymi dźwiękami, nazywanymi chrapaniem. Przyczyny takiego stanu mogą być dość prozaiczne, ale zdarza się też, że świadczą o dość poważnych problemach zdrowotnych.

Przewlekłe chrapanie może być objawem bezdechu sennego

Jeśli chrapanie pojawia się sporadycznie – nie powinno być dla nas sygnałem alarmowym. Szacuje się, że taki problem ma niemal co druga osoba dorosła. Jeżeli jednak taki stan utrzymuje się przez dłuższy czas – może świadczyć o chorobie. Jednym z takich zaburzeń oddychania, które jest niebezpieczne dla naszego organizmu, jest zespół obturacyjnego bezdechu sennego. Jego głównym objawem jest właśnie chrapanie (często bardzo głośne), ale też przerwy podczas oddychania w nocy (trwające ponad 10 sekund). Żeby zdiagnozować bezdech senny średnio w każdej godzinie snu musi pojawiać się przynajmniej pięć takich epizodów (które trwają ponad 10 sekund). Pozostałe symptomy to także:



złe samopoczucie, które jest spowodowane ciągłym niewysypianiem się,

wybudzanie się w nocy,

bezsenność,

częste oddawanie moczu w nocy,

zmniejszone libido,

uczucie niewyspania w ciągu dnia,

poranne bóle głowy.

Do przyczyn tego schorzenia zalicza się zwężenie dróg oddechowych oraz rozluźnienie struktur gardła i krtani. Taki stan może prowadzić do groźnych powikłań, w tym chorób serca czy nadciśnienia. Żeby rozpoznać obturacyjny bezdech senny, lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem, ale konieczne jest także wykonanie specjalnego badania przeprowadzonego w laboratorium snu, które nazywa się polisomnografią. W przypadku rozpoznania bezdechu sennego konieczne jest wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Jakie są inne przyczyny chrapania?

Do innych przyczyn chrapania zalicza się między innymi zatkany nos, ale także krzywą przegrodę nosową, która zmusza śpiącą osobę do oddychania przez usta. Chrapanie może być też spowodowane powiększonymi migdałkami – ulegają one przerostowi w wyniku infekcji, a przez to zwężają drogi oddechowe. Zdarza się również, że podniebienie miękkie lub języczek są nadmiernie rozwinięte, co również utrudnia swobodny przepływ powietrza.

Przyczynami chrapania może być także:



palenie papierosów,

niedoczynność tarczycy,

nadużywanie alkoholu,

picie alkoholu przed snem,

leki nasenne lub uspokajające.

Warto też sprawdzić, jaka dieta pomoże na chrapanie i jedzenia jakich produktów należy unikać.

Czytaj też:

Co jeść, żeby się dobrze wyspać? Odkąd trzymam się tych zasad, to zasypiam jak niemowlęCzytaj też:

Odczuwasz poranny ból głowy? To może być objawem bezdechu sennego