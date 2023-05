Ten nowotwór najłatwiej wykryć. Rocznie 4 tysiące osób słyszy diagnozę

Mowa o czerniaku. Prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Centrum Onkologii w Warszawie wylicza w rozmowie z PAP, że rocznie notuje się 4 tysiące nowych zachorowań na czerniaka. – Wcześnie wykryty czerniak, to jest praktycznie 100 procent wyleczeń – mówi onkolog.

Nowotwór, który najłatwiej wykryć

Prof. Rutkowski nie ma wątpliwości: – Czerniak to nowotwór, który najłatwiej wykryć, bo znajduje się na skórze – mówi. I tłumaczy, na co należy zwracać uwagę, obserwując własną skórę. Niepokój powinny wzbudzić zmiany, które cechuje asymetria, nierówne brzegi, różny kolor i powiększający się rozmiar. Skontrolować należy zarówno wszystkie nowe zmiany na skórze, jak i te, które zmieniły swój wygląd.

Niepokojące zmiany na skórze. Gdzie się zgłosić?

– Z tym należy zwrócić się do lekarza, pokazać dermatologowi czy chirurgowi onkologowi – mówi prof. Rutkowski. Jak podkreśla, nowotwory skóry należą do tych, których częstość rośnie najbardziej w populacji osób o jasnej karnacji. – Dzieje się tak nie tylko w Polsce. W USA szacuje się, że do 2040 r. czerniak będzie drugim najczęstszym głównym nowotworem złośliwym występującym w populacji amerykańskiej. Niestety podążamy tym samym tropem. Wynika to z tego, że cały czas narażamy się na promieniowanie ultrafioletowe. Nie możemy żyć bez promieniowania ultrafioletowego, ale nie oznacza to, że musimy nadmiernie wystawiać na nie swoją skórę – mówi specjalista.

Obok uważnego obserwowania zmian na skórze, ważna jest także profilaktyka. To przede wszystkim ochrona przed promieniowaniem słonecznym i używanie odpowiednich kremów z filtrem.

Czytaj też:

Czerniak skóry zbiera coraz większe żniwo. Jak uchronić się przed tym nowotworem?Czytaj też:

Skóra to nie tylko pokrowiec na narządy. Fascynujący świat patomorfologów