Nie lekceważ uporczywych wzdęć! Mogą świadczyć o nowotworze

Istnieje kilka rodzajów nowotworów żołądka. Do najczęściej spotykanych należy gruczolakorak. Do rzadziej występujących zalicza się: chłoniaki, rakowiaki, mięsaki oraz nowotwory drobnokomórkowe. Prawdopodobieństwo zachorowania na te nowotwory wzrasta po 60 roku życia. Wystąpieniu choroby sprzyja: nadwaga i otyłość, jedzenie przetworzonej żywności, palenie tytoniu oraz picie alkoholu. Dlatego właśnie raka żołądka uważa się za chorobę krajów wysoko rozwiniętych. Nie są to jednak jedyne czynniki decydujące o zwiększonym ryzyku zachorowalności.

Wystąpieniu raka żołądka sprzyja zakażenie bakterią Helicobacter pylori

Badania wskazują, że rak żołądka w 90 proc. przypadków rozwija się na skutek zakażenia bakterią Helicobacter pylori, która niszczy błonę śluzową żołądka, prowadząc do rozwoju stanu zapalnego w jej obrębie. Objawy zakażenia bywają niespecyficzne i przez długi czas nie utrudniają normalnego funkcjonowania, co powoduje, że chorzy trafiają do lekarza, gdy proces chorobowy jest już zaawansowany. Dlatego zaleca się badania diagnostyczne, które pozwalają wykryć obecność tej bakterii w żołądku oraz rozpocząć skuteczne leczenie, zanim doprowadzi ona do rozwoju nowotworu. Do innych czynników sprzyjających wystąpieniu raka żołądka zalicza się: uwarunkowania genetyczne, przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, niedokrwistość złośliwa, polipy żołądka.

Pierwsze objawy raka żołądka

Lekarze zwracają uwagę, że pierwsze objawy raka żołądka są często lekceważone przez pacjentów. Należą do nich:

uporczywe wzdęcia,

bóle w nadbrzuszu,

guz w nadbrzuszu.

U innych chorych mogą pojawić się również:

nudności i wymioty z powodu niedrożności ujścia żołądka,

wczesne uczucie sytości,

zaburzenia połykania,

krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego,

smoliste stolce.

Zdarza się jednak, że objawy pojawiają się dopiero, gdy choroba jest już zaawansowana. Wtedy do objawów dochodzi: chudnięcie, jadłowstręt, powiększenie wątroby i żółtaczka.

Jest badanie, które umożliwia rozpoznanie nowotworu żołądka

O diagnostyce w kierunku raka żołądka decyduje lekarz na podstawie zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości. Do najskuteczniejszych metod wykrywania tego nowotworu należy gastroskopia. Badanie umożliwia wczesne wykrycie raka żołądka i daje możliwość pobrania wycinków do badania histopatologicznego. Czułość endoskopii dla raka żołądka określa się na poziomie 90 proc. Zastosowanie w diagnostyce obrazowej nowotworów żołądka znajdują również ultrasonografia oraz badanie radiologiczne żołądka z podaniem kontrastu. Badanie umożliwia lepsze uwidocznienie zarysów ścian żołądka wraz z guzem oraz określenie jego stanu czynnościowego.

