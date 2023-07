Guz lub wybrzuszenie na ciele mogą świadczyć o mięsaku u dzieci. Nie lekceważ objawów

Mięsaki to nowotwory złośliwe, które głównie powstają w tkance łącznej i mięśniowej. Wyróżnia się wśród nich dwie podkategorie: mięsaki tkanek miękkich, które rozwijają się w mięśniach, powięziach lub tłuszczu, oraz mięsaki kości. Większość z nich charakteryzuje się agresywnym przebiegiem. Jak podkreśla onkolog, prof. Anna Raciborska, mięsaki tkanek miękkich stanowią u dzieci około 5-8 proc. wszystkich nowotworów złośliwych. Zazwyczaj diagnozowane są u dzieci w wieku od 2 do 6 roku życia oraz od 15 do 19 lat. Mięsaki kości natomiast najczęściej zdarzają się u nastolatków.

Objawy choroby

Mięsaki tkanek miękkich najczęściej zlokalizowane są w obrębie głowy i szyi, w tym w okolicy oka. Mogą wystąpić w jamie brzusznej, w układzie moczowo-płciowym czy w kończynach. Mięsaki kości mogą pojawić się we wszystkich kościach organizmu. Często mylone są z krwiakami lub naczyniakami. Charakterystycznym objawem jest również pojawiający się w tym miejscu obrzęk oraz dolegliwości bólowe. Prof. Anna Raciborska, z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka wyjaśnia:

Zazwyczaj pojawia się ból stały lub nasilający się w nocy, który nie musi być związany z aktywnością fizyczną. W bardziej zaawansowanym stadium choroby często obserwuje się u dzieci również osłabienie, zmęczenie, utratę masy ciała, czy gorączkę wraz z podwyższonymi parametrami stanu zapalnego (m.in. wzrost liczby białych krwinek, wzrost CRP).

Jeśli mięsak zlokalizowany jest w okolicy klatki piersiowej lub w odcinku szyjnym kręgosłupa, może powodować trudności z oddychaniem lub połykaniem w wyniku ucisku na narządy wewnętrzne.



W leczeniu mięsaków u dzieci ważne jest szybkie postawienie diagnozy

Jak wskazuje ekspertka, późne wykrycie nowotworu wiąże się z mniejszą szansą na powodzenie terapii. U 20 proc. dzieci choroba jest diagnozowana zbyt późno, gdy pojawiają się już przerzuty, a wczesne rozpoznanie jest kluczowe dla skutecznego leczenia. Prof. Anna Raciborska dodaje:

Dokładna diagnoza wymaga przeprowadzenia badań obrazowych, takich jak rentgen, tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, a także pobranie próbki tkanki, czyli tak zwanej biopsji, w celu badania histopatologicznego i molekularnego. Leczenie zazwyczaj obejmuje chemioterapię, radioterapię i operację, a czasami również immunoterapię lub terapię celowaną. Każde dziecko jest inne, więc plan leczenia powinien zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb i charakterystyki pacjenta.

Terapia mięsaków u dzieci wymaga wielodyscyplinarnego podejścia, dlatego ważne jest, aby wybrać właściwą placówkę. Niezbędna jest obecność w zespole nie tylko chirurga onkologa i onkologa, ale także radioterapeuty i rehabilitanta już od samego początku leczenia. Z tego powodu zalecane jest, aby chorzy na mięsaki byli leczeni w specjalistycznych ośrodkach lub w jednostkach z dużym doświadczeniem w terapii tego rodzaju nowotworów.

