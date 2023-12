Jakie są objawy raka krtani? Pierwsze symptomy można łatwo zbagatelizować

Do najczęstszych nowotworów złośliwych zlokalizowanych w obrębie głowy i szyi należy rak krtani. W naszym kraju rak krtani i gardła stanowi 4 procent wszystkich nowotworów u mężczyzn i pół procent wszystkich nowotworów u kobiet. Najczęściej występuje rak płaskonabłonkowy (stanowi 95 procent nowotworów krtani). Z reguły jest on umiejscowiony na strunach głosowych (60-75 procent guzów) lub powyżej strun (25-40 procent). Lokalizacją, którą uznaje się za najrzadszą, jest obszar poniżej strun głosowych. Nowotwór krtani najczęściej rozwija się u osób, które palą papierosy, a także często spożywają alkohol.

Rak krtani – objawy

Do głównych objawów raka krtani należą między innymi:



ciągła chrypka,

zaburzenia połykania (dysfagia),

ból ucha,

duszności,

ból przy połykaniu,

przewlekły kaszel,

nieprzyjemny zapach z ust,

szmer krtaniowy (stridor),

uczucie ciała obcego w gardle.

Pierwszym objawem raka krtani zazwyczaj jest chrypka. Gdy pojawiają się duszności i ból w trakcie połykania, świadczy to już o zaawansowanym stadium choroby. To, jakie objawy występują u chorego, zależy od stopnia zaawansowania nowotworu, ale też jego lokalizacji. Jeśli pomimo prawidłowego leczenia chrypka występuje u was dłużej niż dwa tygodnie – należy w takim przypadku zgłosić się do lekarza (otolaryngologa). W przypadku innych dolegliwości, które utrzymują się przez dłuższy czas, również konieczna jest wizyta u specjalisty. Sprawdźcie też, jakie inne nowotwory nie dają wyraźnych objawów.

Jak przebiega diagnoza nowotworu krtani?

Żeby rozpoznać nowotwór krtani, konieczne jest zebranie danych z wywiadu chorobowego od pacjenta, a także przeprowadzeniu badania laryngologicznego z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego. Jeśli badania te pokażą zmiany – diagnostykę poszerza się o takie badania jak:



stroboskopia,

mikrolaryngoskopia z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego,

USG szyi,

zdjęcie RTG klatki piersiowej,

tomografia komputerowa i tomografia rezonansu magnetycznego.

Jakie są rokowania przy raku krtani?

To, jakie rokowania są w przypadku nowotworu krtani, zależy od stopnia jego zaawansowania, lokalizacji guza, ale również tego, czy występują przerzuty do węzłów chłonnych lub odległe przerzuty. Istotny jest też ogólny stan chorego oraz występowanie chorób współistniejących.

W leczeniu raka krtani stosowana jest radioterapia oraz leczenie operacyjne. Całkowite usunięcie krtani (laryngektomia) ma miejsce w przypadku zaawansowanych nowotworów. W przypadku wczesnych nowotworów krtani wyniki leczenia wynoszą 85-90 procent wyleczeń. W przypadku zaawansowanych nowotworów krtani najczęściej stosowana jest metoda skojarzona (czyli leczenie operacyjne i radioterapia). Gdy nie ma możliwości przeprowadzenia operacji – stosuje się chemioradioterapię.

Stosunkowe pięcioletnie przeżycie u osób z nowotworem krtani wynosi około 66 procent. Wpływ na to ma także lokalizacja nowotworu. W przypadku raka nagłośni jest to 60 procent, raka podłgośniowego – 15 procent. U pacjentów z rakiem głośni jest to 80 procent.

