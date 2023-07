Zapalenie pęcherza to częsta przypadłość. Jak sobie z nim radzić?

Zapalenie pęcherza (ZUM) to nic innego jak stan zapalny występujący w obrębie błony śluzowej pęcherza moczowego. Wywołują go różnego rodzaju patogeny (zazwyczaj pałeczki okrężnicy, rzadziej grzyby). Ten problem zdrowotny może pojawić się w każdym wieku – zarówno u dzieci, nastolatków, jak i osób dorosłych. Płeć też nie ma większego znaczenia, choć zdecydowanie częściej na ZUM cierpią kobiety (przede wszystkim z uwagi na specyficzną budowę anatomiczną).

Objawy zapalenie pęcherza moczowego?

Zapalenie pęcherza wywołuje wiele różnych dolegliwości ze strony układu moczowego. Pojawia się ból i pieczenie podczas oddawania moczu. Pacjenci odczuwają też parcie na pęcherz (nawet jeśli ten nie jest wypełniony), które skutkuje częstymi wizytami w toalecie. Ponadto uskarżają się na bóle w okolicy podbrzusza i części lędźwiowej kręgosłupa. Kolejnym sygnałem alarmowym może być nieprzyjemny zapach moczu. Do wizyty u lekarza skłonić powinna również obecność krwi w tym płynie ustrojowym.

Należy pamiętać, że zapalenie pęcherza moczowego miewa bardzo różny przebieg. Zależy on w dużej mierze od wieku i stanu zdrowia pacjenta. Jednym z najczęściej występujących symptomów ZUM u dzieci jest podwyższona temperatura ciała. Z kolei kobiety w ciąży nierzadko przechodzą zapalenie pęcherza bezobjawowo. Nie oznacza to jednak, że schorzenie nie stanowi dla nich zagrożenia. Wręcz przeciwnie nieleczone często prowadzi do powikłań w postaci zapalenia nerek przyszłej mamy i przedwczesnego porodu.

Jak uporać się z zapaleniem pęcherza?

Zapalenie pęcherza pozwala wykryć ogólne badanie moczu. Niekiedy lekarz przeprowadza poszerzoną diagnostykę. Zleca wówczas posiew (niekiedy również USG). Leczenie polega przede wszystkim na farmakoterapii. Pomocne mogą okazać się również, zwłaszcza na początkowym etapie rozwoju infekcji różne domowe sposoby zwalczania patogenów. Mowa tu o stosowaniu ziół o moczopędnym i przeciwbakteryjnym działaniu. Można przyrządzać na ich bazie napary do picia lub wykorzystywać je do przygotowania tak zwanych nasiadówek, czyli specjalnych kąpieli w wodzie z dodatkiem substancji leczniczych. Nie zanurzamy w niej całego ciała, a jedynie pośladki.

Co pomaga na zapalenie pęcherza moczowego? Dobrym „orężem” w walce z ZUM są między innymi nasiadówki z kory dębu.Mają właściwości przeciwzapalne oraz antybakteryjne. Jak przygotować kąpiel? Najpierw przygotuj odpowiedni wywar. W jednym litrze wody zagotuj około 100 gramów suszonej kory dębu. Następnie odcedź powstały płyn i wlej go do miski, która posłuży do zrobienia nasiadówki. Pamiętaj, by wywar nie był gorący. Zanurz w nim pośladki i poczekaj kilkanaście minut.

Możesz też wykorzystać do przyrządzenia naparów rumianek, pokrzywę lub szałwię. Jeśli chcesz pozbyć się problemów z pęcherzem, zadbaj też o odpowiednią dietę. Ogranicz spożycie produktów, które powodują zakwaszanie moczu (takie środowisko sprzyja namnażaniu się patogenów). Włącz za to do codziennego jadłospisu żurawinę. Owoc zawiera związki, które utrudniają bakteriom przylgnięcie do ścian pęcherza. Pamiętaj, by pić duże ilości wody. Unikaj korzystania z publicznych toalet i basenów. Często zmieniaj bieliznę. Pierz intymne części garderoby w łagodnych środkach czyszczących.

