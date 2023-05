Kora dębu – właściwości, wskazania, dawkowanie i przeciwwskazania

Kora dębu to środek leczniczy o wielu zastosowaniach. Napar z kory dębu stosowany jest m.in. do poprawy stanu błon śluzowych jamy ustnej i gardła, redukcji stanów zapalnych skóry, w czasie leczenia hemoroidów, w celu wspomagania leczenia infekcji intymnych i pielęgnacji włosów.

Kora dębu znajduje zastosowanie nie tylko w medycynie ludowej, stanowiąc element domowych kuracji, ale także jest często zalecana przez lekarzy. Surowiec leczniczy pozyskiwany jest z młodych pni i gałęzi, głównie z dębu szypułkowego (Quercus robur Linné) i dębu bezszypułkowego (Quercus sessilis Ehrhart). W Polsce nie pozyskuje się kory z dębu omszonego (Quercus pubescens Willd.), bo jest on objęty ochroną.

Korę dębu zbiera się wczesną wiosną – w marcu i kwietniu – zanim na drzewach rozwiną się liście. Aby zachowała aktywnie działające związki, jest suszona w temperaturze do 35 stopni Celsjusza.

Co warto wiedzieć o korze dębu?

Kora dębu to cenny surowiec stosowany na wiele częstych dolegliwości. Możliwe jest stosowanie wewnętrzne kory dębu w celu leczenia zaburzeń przewodu pokarmowego oraz stosowanie zewnętrzne w stanach zapalnych do obmywań skóry, pielęgnacji cery tłustej, przetłuszczających się i wypadających włosów oraz do płukania gardła i jamy ustnej.

Z dodatkiem naparu kory dębu wykonywane są kąpiele łagodzące dolegliwości związane z infekcjami intymnymi i hemoroidami – kora dębu ma m.in. działanie antyseptyczne i właściwości przeciwzapalne. Zastosowanie kory dębu do kąpieli pomaga także w łagodzeniu objawów swędzenia okolicy intymnej. Kora dębu dostępna jest w każdej aptece oraz w sklepach zielarskich. Warto dowiedzieć się więcej na temat zasad jej stosowania, działania, a także możliwości wykorzystania właściwości tego surowca leczniczego w przebiegu różnych chorób.

Skład i właściwości kory dębu

W korze dębu znajdują się liczne substancje o działaniu leczniczym. Zaliczamy do nich m.in.:



katechiny,

garbniki,

kwasy fenolowe,

flawonoidy,

sole mineralne,

żywice fenolowe.

Związki aktywne, które obecne są w korze dębu, powodują, że ma ona działanie ściągające, przeciwzapalne i antyseptyczne.

Na co pomaga kora dębu?

Wskazaniem do stosowania kory dębu jest przede wszystkim leczenie objawowe:



łagodnych biegunek,

stanów zapalnych skóry,

stanów zapalnych błon śluzowych jamy ustnej i gardła.

Kora dębu stosowana jest również w łagodzeniu dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną, do których zaliczamy swędzenie i pieczenie odbytu. Przed zastosowaniem kory dębu na objawy stanu zapalnego, lekarz powinien wykluczyć poważne schorzenia.

Najczęściej kora dębu stosowana jest jako wsparcie leczenia zapalenia gardła, zapalenia dziąseł, podrażnień w obrębie błon śluzowych jamy ustnej oraz w celu łagodzenia dolegliwości związanych z zaburzeniami w pracy układu pokarmowego. Ze względu na działanie ściągające i antyseptyczne bywa także polecana do płukania jamy ustnej po zabiegach stomatologicznych.

Kiedy jeszcze stosować korę dębu? Może być także stosowana w pielęgnacji skóry i włosów. Odwar z kory dębu tradycyjnie stosowany jest np. do ciemnych włosów w celu ożywienia ich koloru. Co więcej, kora dębu wspomaga leczenie trądziku i łagodzi dolegliwości związane z nadmiernym przetłuszczaniem się skóry głowy, redukując świąd, działając odkażająco i ściągająco.

Ważne! Kora dębu nie jest przeznaczona do długotrwałego stosowania – kuracja uwzględniająca podanie doustne bez nadzoru lekarza nie powinna trwać dłużej niż 3 dni. Kuracja na skórę i błony śluzowe bez nadzoru lekarza nie powinna trwać dłużej niż 7 dni.

Stosowanie kory dębu uwzględnia podanie doustne oraz stosowanie na skórę i błony śluzowe.

Kora dębu – dawkowanie

Dawkowanie kory dębu zależne jest od jej zastosowania. Zawsze należy stosować jedynie świeżo przygotowany odwar z kory dębu.



Stosowanie kory dębu w objawowym leczeniu łagodnej biegunki : ok. 3 g kory dębu (1 płaska łyżka stołowa) zalać 1 szklanką (250 ml) zimnej wody, gotować 5 minut. Odstawić na 15 minut i przecedzić. Przygotowany odwar pić 3 razy dziennie; nie stosować dłużej niż 3 dni.

: ok. 3 g kory dębu (1 płaska łyżka stołowa) zalać 1 szklanką (250 ml) zimnej wody, gotować 5 minut. Odstawić na 15 minut i przecedzić. Przygotowany odwar pić 3 razy dziennie; nie stosować dłużej niż 3 dni. Stosowanie kory dębu na stany zapalne skóry i błon śluzowych jamy ustnej i gardła : ok. 5 g kory dębu (2 płaskie łyżki stołowe) zalać 1 szklanką (250 ml) zimnej wody, gotować 5 minut. Odstawić na 15 minut i przecedzić. Przygotowany odwar stosować do płukania gardła i jamy ustnej maksymalnie 7 dni.

: ok. 5 g kory dębu (2 płaskie łyżki stołowe) zalać 1 szklanką (250 ml) zimnej wody, gotować 5 minut. Odstawić na 15 minut i przecedzić. Przygotowany odwar stosować do płukania gardła i jamy ustnej maksymalnie 7 dni. Stosowanie kory dębu w chorobie hemoroidalnej: ok. 5 g kory dębu (2 płaskie łyżki stołowe) zalać 1 szklanką (250 ml) zimnej wody, gotować 5 minut. Odstawić na 15 minut i przecedzić. Przygotowany odwar dodawać do kąpieli – czas kąpieli nie powinien przekraczać 20 minut. Odwar można również stosować do obmywania skóry oraz do okładów kilka razy dziennie.

Przeciwwskazania do stosowania kory dębu

Nie należy stosować kory dębu u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia oraz w przypadku nadwrażliwości – kora dębu może powodować reakcje alergiczne.

Są też inne przeciwwskazania. Kory dębu nie należy stosować:



w przypadku schorzeń zakaźnych, otwartych ran oraz w przypadku zmian na dużej powierzchni skóry i błon śluzowych,

do kąpieli u osób z nadciśnieniem tętniczym, chorobami zakaźnymi, gorączką, niewydolnością serca,

w przypadku krwawienia z odbytu, które jest wskazaniem do konsultacji lekarskiej.

