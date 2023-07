Wirusowa gorączka denga w Egipcie. Czy zagraża turystom?

Objawy dengi stwierdzono w Egipcie u ok. 300 osób. W miejscowości Al-Aliqat, gdzie wystąpiły zakażenia, pobrano do badań próbki ścieków i wody pitnej. Wysłano tam konwoje medyczne, w skład których wchodzi stu lekarzy i pielęgniarek, którzy oceniają stan zdrowia pacjentów, o czym poinformował asystent ministra ds. medycyny prewencyjnej Amr Qandil. Jak podało egipskie ministerstwo zdrowia, do tej pory nie zanotowano ciężkich przypadków choroby. Zakażone osoby nie wymagają hospitalizacji i są leczone w warunkach domowych. Na terenach, gdzie jest najwięcej zachorowań, stosuje się dwa razy dziennie opryski preparatami zabijającymi komary. Mieszkańców zobowiązano do zakrywania pojemników z wodą.

Czy denga zagraża również turystom w Egipcie?

Wśród zakażonych osób nie ma turystów. Przyjazdy do Egiptu nie zostały wstrzymane, a turystom zaleca się jedynie zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie preparatów odstraszających owady. Rekomenduje się również noszenie odzieży, która minimalizuje narażenie skóry na ugryzienia komarów. W miarę możliwości powinno się również korzystać z moskitier i siatek na okna. Zawsze też trzeba kontrolować przed snem pomieszczenia, czy nie ma w nim insektów.

Jakie są objawy dengi?

Denga jest chorobą wirusową przenoszoną przez gatunek komara Aedes aegypti. Wirusem nie można zarazić się od człowieka. Jak wskazują specjaliści ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), objawy gorączki denga przypominają grypę, trwają 2-7 dni i pojawiają się 4-10 dni po ukąszeniu zakażonego komara. Do najczęstszych objawów należą: wysoka gorączka, silny ból głowy, bóle mięśni i stawów, obrzęk węzłów chłonnych i wysypka. Zwykle przebieg choroby nie jest ciężki, stosuje się leczenie lekami przeciwgorączkowymi (paracetamol). W niektórych przypadkach, przy ciężkim przebiegu choroby, może dojść do krwotoków i wstrząsu, a także powikłań neurologicznych i związanych z układem krążenia.

Jak podaje WHO, denga występuje endemicznie w ponad 100 krajach, w klimacie tropikalnym i subtropikalnym, głównie na obszarach miejskich i półmiejskich. Połowa światowej populacji jest narażona na tę chorobę, a każdego roku dochodzi do około 100–400 mln infekcji. W Egipcie gorączka denga pojawiła się ostatnio w październiku 2015 r. w trzech wioskach prowincji Asjut w południowym Egipcie. W 2017 roku kilkadziesiąt osób zachorowało w mieście Kusajr w prowincji Morza Czerwonego.



Źródła: dailynewsegypt.com, hurghada24