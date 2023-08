Powiększenie obwodu szyi może być objawem raka tarczycy. Nie lekceważ go

Tarczyca jest jednym z najważniejszych organów w układzie hormonalnym człowieka. Produkuje trzy hormony: trijodotyroninę (T3), tyroksynę (T4) oraz kalcytoninę (CT). Aby organizm funkcjonował w prawidłowy sposób, konieczne jest wytwarzanie i uwalnianie stałej ilości hormonów tarczycy. Tarczyca odgrywa kluczową rolę w procesach metabolicznych, zachowaniu bilansu energetycznego, produkcji ciepła.

Do czynników sprzyjających wystąpieniu raka tarczycy należą czynniki genetyczne oraz obecność guzków tarczycy. Zalicza się również do nich niedobór lub nadmiar jodu. Nowotwór pojawia się też częściej u osób, które są otyłe. Sprzyja mu również przebycie radioterapii, zwłaszcza w dzieciństwie. Jak podkreślają lekarze, wczesne rozpoznanie raka tarczycy nie jest łatwe, gdyż w początkowym stadium złośliwy guz tarczycy nie różni się znacząco od nowotworów niezłośliwych. Dlatego warto poznać objawy tej choroby i skonsultować się ze specjalistą.

Objawy raka tarczycy

Jednym z możliwych objawów raka tarczycy jest powiększenie obwodu szyi, gdyż tam właśnie zlokalizowany jest ten gruczoł. Niepokojące może być również pojawienie się guza lub guzów w bocznych częściach szyi, które są widoczne lub wyczuwalne ręką. Trzeba pamiętać jednak, że nie zawsze te objawy świadczą o złośliwym nowotworze.

Inne objawy, które mogą być sygnałami raka tarczycy, to:

powiększone węzły chłonne,

chrypka,

kłopoty z przełykaniem lub oddychaniem,

uczucie ucisku w gardle,

ból gardła,

kaszel,

utrata masy ciała,

zmęczenie.

Jakie badanie pozwala zdiagnozować raka tarczycy?

Z dolegliwościami w obrębie tarczycy należy zgłosić się do endokrynologa. Lekarz przeprowadza badanie fizykalne, gdyż część guzów oraz powiększenie się tarczycy jest wyczuwalne przez skórę. Najczęściej zlecanym w takich przypadkach badaniem jest. USG tarczycy, które pozwala zdiagnozować wystąpienie guza w jej obrębie. W przypadku podejrzenia złośliwego guza wykonuje się tzw. biopsję cienkoigłową, w celu uzyskania komórek do badania mikroskopowego. Do badań, które pozwalają ocenić stan zaawansowania choroby, należą: prześwietlenie klatki piersiowej oraz jamy brzusznej. W badaniu laboratoryjnym zleca się oznaczenie stężenia tzw. kalcytoniny, czyli hormonu uwalnianego przez komórki C tarczycy.

Podstawowym sposobem leczenia raka tarczycy jest operacja, która polega na wycięciu tarczycy. Rokowanie w przypadku raka tarczycy uznawane jest za dobre, gdyż większość chorych udaje się trwale wyleczyć. Zależy jednak od typu nowotworu i stadium zaawansowania choroby. Najtrudniejszy do wyleczenia jest rak anaplastyczny, który rozwija się bardzo szybko i jest agresywny.

