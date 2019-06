Zioła, suplementy i przyprawy, które pomogą obniżyć poziom cukru we krwi

Zioła i suplementy nie leczą cukrzycy i nie mogą stanowić samodzielnego leczenia. Zawsze należy przede wszystkim stosować leki, przepisane przez lekarza. Niewątpliwie jednak niektóre zioła i przyprawy warto włączyć do konwencjonalnej terapii, ponieważ w przypadku cukrzycy ogromne znaczenie ma sposób żywienia. Tak jak nie należy spożywać produktów o wysokim indeksie glikemicznym, tak warto wprowadzić do diety produkty, zwiększają wrażliwość na insulinę i powodują obniżenie poziomu cukru we krwi lub zapobiegają skokom.

Cynamon

Gwarantuje słodycz bez dodatkowego cukru. Jest popularnym składnikiem słodyczy, wypieków i innych potraw. Cynamon może wpływać na poziom cukru we krwi, wrażliwość na insulinę, a nawet poziom lipidów.

Imbir

Istnieją dowody, że imbir może obniżać poziom cukru we krwi. Ludzie często używają imbiru, aby pomóc w leczeniu problemów trawiennych i zapalnych.

Żeń-szeń amerykański

Wykazano, że żeń-szeń amerykański, odmiana uprawiana głównie w Ameryce Północnej, obniża poziom cukru we krwi po posiłku o około 20% u osób zdrowych i chorych na cukrzycę typu 2. Żeń-szeń amerykański może poprawić odpowiedź komórek na i zwiększyć wydzielanie insuliny przez organizm.

Probiotyki

Suplementy probiotyczne, które zawierają korzystne bakterie lub inne drobnoustroje, oferują liczne korzyści zdrowotne i mogą poprawić zarządzanie węglowodanami. Badania sugerują, że probiotyki mogą obniżać poziom cukru we krwi, zmniejszając stan zapalny i zapobiegając niszczeniu komórek trzustki wytwarzających insulinę.

Aloe Vera

Kapsułki lub sok z liści aloesu mogą pomóc obniżyć poziom cukru we krwi na czczo u osób w stanie przedcukrzycowym lub cukrzycą typu 2. Jednak aloes może wchodzić w interakcje z kilkoma lekami, w szczególności z digoksyną.

Magnez

Magnez bierze udział w normalnym wydzielaniu insuliny i działaniu insuliny w tkankach organizmu.

Berberyna

Berberyna może poprawić wrażliwość na insulinę i zwiększyć wychwyt cukru z krwi do mięśni, co pomaga obniżyć poziom cukru we krwi.

Witamina D

Niedobór witaminy D jest uważany za potencjalny czynnik ryzyka dla cukrzycy typu 2. Witamina D może poprawić funkcjonowanie komórek trzustki, które wytwarzają insulinę i zwiększyć wrażliwość organizmu na insulinę.

Niektóre zioła mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami, które wykonują tę samą pracę, takimi jak leki rozrzedzające krew i leki na nadciśnienie. Istotne jest, aby zdawać sobie sprawę z wszelkich interakcji przed włączeniem do diety nowego suplementu lub ziół.

