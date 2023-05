Zioła na stawy – działanie, jakie wybrać i jak stosować, aby wspierały leczenie

Zioła na stawy to doskonałe wsparcie leczenia z zastosowaniem farmaceutyków oraz leków o działaniu miejscowym. Warto je stosować nie tylko w celu łagodzenia dolegliwości bólowych, które znacząco utrudniają życie pacjentów, ale także usprawnienia funkcjonowania stawów i ich ochrony przed postępem choroby. Zioła na stawy są stosowane od wielu wieków. Mogą stanowić wsparcie leczenia nie tylko zwyrodnienia stawów, ale także innych schorzeń, do których zaliczamy np. dnę moczanową i reumatoidalne zapalenie stawów.

Warto dowiedzieć się więcej na temat działania, sposobów zastosowania i skutków ubocznych, jakie mogą powodować zioła na stawy. Korzystając z dobrodziejstwa natury, powinniśmy zawsze pamiętać, że zioła mogą wchodzić w interakcje z lekami, które przyjmujemy. Co więcej, zioła na stawy i zioła o innym zastosowaniu, nie powinny być przyjmowane w nadmiernej ilości oraz bez konsultacji z lekarzem, jeżeli kuracja ma być zastosowana np. u dziecka, podczas ciąży lub karmienia piersią, u seniora bądź u osoby przewlekle chorej.

Zioła na stawy – lista najpopularniejszych roślin

Zioła na stawy to duża grupa ziół, które często mamy w domu, jednak nie wiemy, że pomagają one na objawy chorób stawów. Do najczęściej polecanych w przypadku problemów ze stawami ziół i roślin przyprawowych należą m.in.:



ziele jeżówki – o działaniu przeciwzapalnym, ochronnym i przyspieszającym gojenie, które dodatkowo wspomaga regenerację komórek i syntezę kolagenu oraz działa przeciwstarzeniowo;

– o działaniu przeciwzapalnym, ochronnym i przyspieszającym gojenie, które dodatkowo wspomaga regenerację komórek i syntezę kolagenu oraz działa przeciwstarzeniowo; żywokost lekarski – doskonale wspomaga kondycję stawów, przywraca ich ruchomość, likwiduje obrzęki, zmniejsza zapalenie stawów oraz przyśpiesza regenerację złamanych kości;

– doskonale wspomaga kondycję stawów, przywraca ich ruchomość, likwiduje obrzęki, zmniejsza zapalenie stawów oraz przyśpiesza regenerację złamanych kości; czarci pazur – wykazuje silne działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, zmniejsza dolegliwości związane z chorobami reumatycznymi oraz zapobiega ich rozwojowi;

– wykazuje silne działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, zmniejsza dolegliwości związane z chorobami reumatycznymi oraz zapobiega ich rozwojowi; owoc dzikiej róży – zmniejsza dolegliwości bólowe w obrębie stawów i kości, ma działanie przeciwzapalne, poprawia ruchomość stawów, a także zapewnia poprawę naturalnej odporności organizmu;

– zmniejsza dolegliwości bólowe w obrębie stawów i kości, ma działanie przeciwzapalne, poprawia ruchomość stawów, a także zapewnia poprawę naturalnej odporności organizmu; lawenda – a dokładnie olejek lawendowy, redukuje nadmierne napięcie mięśniowe, zmniejsza dolegliwości wywoływane przez reumatyzm, a także choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa.

Inne zioła o dobroczynnym działaniu na stawy to np.:



liść laurowy – okazuje się bardzo pomocny przy oczyszczaniu organizmu osób chorujących na dnę moczanową, redukuje dolegliwości bólowe w obrębie mięśni, stawów i kości;

– okazuje się bardzo pomocny przy oczyszczaniu organizmu osób chorujących na dnę moczanową, redukuje dolegliwości bólowe w obrębie mięśni, stawów i kości; czosnek – wykazuje silne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz wzmacnia odporność organizmu;

– wykazuje silne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz wzmacnia odporność organizmu; kora wierzby – działa przeciwreumatycznie, redukuje dolegliwości bólowe oraz wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe;

zielona herbata – hamuje postęp procesu zwyrodnieniowego, redukuje stan zapalny i działa przeciwbólowo, zawiera flawonoidy wspierające proces leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów;

– hamuje postęp procesu zwyrodnieniowego, redukuje stan zapalny i działa przeciwbólowo, zawiera flawonoidy wspierające proces leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów; więzówka błotna – redukuje stan zapalny, działa przeciwbólowo;

– redukuje stan zapalny, działa przeciwbólowo; imbir – redukuje stan zapalny i dolegliwości bólowe w chorobach reumatycznych i zwyrodnieniowych;

– redukuje stan zapalny i dolegliwości bólowe w chorobach reumatycznych i zwyrodnieniowych; kurkuma – zapobiega rozwojowi osteoporozy, wykazuje właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe, wzmacnia odporność oraz poprawia kondycję mięśni;

– zapobiega rozwojowi osteoporozy, wykazuje właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe, wzmacnia odporność oraz poprawia kondycję mięśni; golteria pełzająca – skutecznie redukuje stan zapalny i dolegliwości bólowe stawów;

– skutecznie redukuje stan zapalny i dolegliwości bólowe stawów; arnika górska – ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz jest niezastąpiona przy urazach, skręceniach stawów, siniakach, a także obrzękach;

– ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz jest niezastąpiona przy urazach, skręceniach stawów, siniakach, a także obrzękach; rozmaryn – redukuje sztywność i ból mięśni oraz dolegliwości związane z reumatyzmem i artretyzmem.

Badania naukowców dowiodły, że zioła stosowane w leczeniu stawów okazują się nie tylko cennym wsparciem konwencjonalnych terapii, ale także pomagają uniknąć skutków ubocznych, które związane są z przewlekłym stosowaniem leków przeciwbólowych. Przyjmowane doustnie oraz stosowane na bolące miejsca w formie okładów, skutecznie łagodzą ból oraz poprawiają jakość życia.

Jak stosować zioła na stawy?

Zioła na stawy mogą być przyjmowane nie tylko doustnie w formie ziołowego naparu, ale także nadają się do zastosowania zewnętrznego w formie okładów. Olejki eteryczne, które pozyskiwane są z ziół, po rozcieńczeniu olejem bazowym są stosowane do nacierania bolących stawów oraz na bóle kości i bóle mięśni. Zastosowanie w leczeniu bólu stawów znajduje np. olejek lawendowy, rozmarynowy, imbirowy oraz goździkowy. Doskonale na stawy wpływa również olejek laurowy i olejek mirrowy.

Trzeba pamiętać, że do zastosowania na skórę oraz do aromaterapii nadają się jedynie w 100% naturalne olejki eteryczne. Olejki zapachowe są źródłem bardzo szkodliwych związków chemicznych i nie są stosowane w medycynie naturalnej.

Jak działają zioła i rośliny przyprawowe na stawy?

Zioła i rośliny przyprawowe są źródłem naturalnych związków, które mają właściwości przeciwzapalne, redukują bóle stawów, wspomagają odbudowę chrząstki stawowej oraz poprawiają ruchomość stawów. Warto wspomnieć, że działanie ziół na stawy nie zastąpi konwencjonalnych terapii oraz systematycznej rehabilitacji, która jest elementem leczenia zarówno choroby zwyrodnieniowej stawów, jak i innych schorzeń np. o podłożu autoimmunologicznym oraz urazów.

W przypadku chorób stawów nie można unikać aktywności fizycznej. Powinna ona stanowić element codzienności osób chorych, jednak aktywność ta musi zostać dopasowana do indywidualnego stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Zioła i rośliny przyprawowe, które są stosowane w chorobach stawów, okazują się bardzo skuteczne, o ile przestrzegamy zasad ich stosowania. Kuracje z wykorzystaniem naparów ziołowych należy zawsze skonsultować z lekarzem – dotyczy to nie tylko osób przewlekle chorych, które przyjmują różne farmaceutyki. U osób w podeszłym wieku, u których problemy ze stawami są często jednym z wielu problemów zdrowotnych, dobór ziół na stawy powinien uwzględniać ogólny stan zdrowia. Sposobem na ograniczenie ewentualnych działań niepożądanych jest stosowanie ziół do nacierania lub w formie okładów na obolałe miejsca.

Czytaj też:

Odczuwasz ból pięty przy chodzeniu? Nie ignoruj go, to może być ostroga piętowaCzytaj też:

Ból pleców nie daje ci spokoju? Spróbuj osteopatii

Źródło: Ciołkowski A., Kaczmarczyk-Sedlak I., „Zioła w Medycynie, Choroby układu ruchu”. PWZL 2021