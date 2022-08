Wydłużenie okresu przechowywania szczepionek. Jak to możliwe?

Prawie połowa wszystkich szczepionek marnuje się. Wynika to z przeszkód logistycznych związanych z transportem do różnych regionów świata. Większość szczepionek wymaga ścisłej regulacji temperatury od linii produkcyjnej do momentu wstrzyknięcia w ludzkie ramię. Utrzymanie stałej temperatury w całym tym łańcuchu jest trudnym wyzwaniem.

Czy da się odgotować jajko? Naukowców pomysł na białka

Naukowcy z Laboratorium Inżynierii Makromolekularnej i Chemii Organicznej w ETH Zurich oraz przedsiębiorcy z Nanoly Bioscience z siedzibą w Kolorado pracowali wspólnie nad bezpieczną, wszechstronną platformą zwiększającą stabilność termiczną szczepionek. Cel, jaki sobie postawili, to poprawa dystrybucji szczepionek i obniżenie kosztów ekonomicznych, które wiążą się z utrzymaniem łańcucha chłodniczego.

– Pomyśl o tym jak o jajku – wyjaśnia Bruno Marco-Dufort, jeden z naukowców. – W temperaturze pokojowej lub w lodówce zachowuje swoją lepką strukturę białkową, ale gdy trafi do wrzącej wody lub na patelnię, jego struktura zmienia się na stałe. Podobnie jest z białkami w szczepionce. Po wystawieniu ich na działanie określonych temperatur zlepiają się ze sobą. Ponowne ich schłodzenie nie odwróci tego procesu – nie można „odgotować” jajka – mówi. Zamiast zmieniać naturę białek, zespół badawczy opracował nowy rodzaj hydrożelu, który ochrania białka znajdujące się w szczepionkach. To jak molekularne naczynie, które zamyka białka i utrzymuje je oddzielnie. Umożliwia jednocześnie białkom wytrzymanie wyższego zakresu wahań temperatury, nawet do 65 stopni Celsjusza. Tak przygotowane szczepionki wystarczy uwolnić przez dodanie roztworu cukru już w miejscu, gdzie mają być użyte.

Kiedy technologia zostanie zastosowana w transporcie szczepionek?

W całym przedsięwzięciu nie chodzi jedynie o bezpieczeństwo szczepionek i zdrowie ludzi, ale też gigantyczne pieniądze. Badacze wyliczyli, że koszt utrzymania łańcucha chłodniczego przy transporcie szczepionek pochłania co roku ponad 17 miliardów dolarów.

Jak zaznaczają naukowcy, przed wdrożeniem hydrożeli do dystrybucji szczepionek jeszcze długa droga. Potrzebne są dalsze badania bezpieczeństwa nowej technologii oraz badania kliniczne. Odkrycie to może mieć zastosowanie nie tylko dla poprawy dystrybucji szczepionek, ale też badań nad rakiem i cząsteczkami białek w warunkach laboratoryjnych.

Szczegóły dotyczące hydrożelu naukowcy opublikowali w czasopiśmie Science Advances.

