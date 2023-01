Co się dzieje, kiedy spuszczasz wodę w toalecie? Naukowcy w szoku

Inżynierowie z University of Colorado Boulder potwierdzili to, co od dawna podejrzewali ci, którzy boją się zarazków: spłukiwanie toalety (szczególnie tej publicznej) uwalnia podobną do Wezuwiusza chmurę drobnych kropelek i cząstek aerozolu, która sięga ok. 1,5 metra nad siedzeniem.

Co się dzieje, kiedy spuszczasz wodę?

Badania, opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports, dotyczyły wyłącznie mechaniki płynów. Zespół spłukiwał toalety zawierające tylko czystą wodę i nie badał zakaźności żadnych cząstek, które mogły znajdować się w pióropuszu. Ale eksperymenty potwierdziły, że każdy rzut sięga znacznie dalej poza sam zbiornik toalety, niż większość z nas chciałaby w to uwierzyć. „Wszyscy byliśmy zdumieni. Powiedziałem: O mój Boże – tak się dzieje?” – przyznał John Crimaldi, główny autor badania.

Crimaldi jest profesorem hydrologii, który specjalizuje się w mechanice płynów. Wcześniej przyglądał się m.in. w jaki sposób prądy oceaniczne rozprowadzają plemniki i komórki jajowe w celu zapłodnienia koralowców oraz w jaki sposób cząsteczki zapachu przemieszczają się w powietrzu, przekazując informacje zwierzętom. Zwrócił uwagę na toalety za namową swojego kolegi z uczelni i współautora badania Karla Lindena, inżyniera środowiska, który z kolei bada dezynfekujące właściwości światła ultrafioletowego.

Laser pomógł zobaczyć to, czego nie widać gołym okiem

Szukając miejsc, gdzie moglibyśmy być najbardziej narażeni na zarazki, aby móc testować środki do dezynfekcji, pomyśleli o publicznych toaletach – otwartych, bez desek, którymi można je przykryć na czas spuszczania wody.

Wcześniejsze badania potwierdziły, że powierzchnie wokół toalet publicznych są często siedliskiem bakterii kałowych. Światło UV może być skutecznym środkiem dezynfekującym, pomyślał Linden, ale najpierw musiał lepiej zrozumieć, w jaki sposób mikroskopijne patogeny poruszają się w przestrzeni. I dlatego zwrócił się do Crimaldiego, którego laboratorium wykorzystuje lasery do wizualizacji ruchów płynów, które w innym przypadku byłyby niezauważalne dla ludzkiego oka. Efekty widać na filmie, który opublikowali – można na nim zobaczyć obraz toalety i to, co widać po użyciu laserów podczas spuszczania wody.

