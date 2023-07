Osoby, które wcześniej wstają, są mniej narażone na depresję. Najnowsze badania

Wszyscy wiemy o zaletach porannego wstawania – pozwala ono na zwiększoną produktywność, ma się także więcej czasu na rozpoczęcie dnia i celebrowanie poranka. Dodatkowo takie wczesne pobudki pozwalają nam lepiej zorganizować swój dzień, a także ustabilizować rytm dobowy. Nie każdy z nas jest jednak „skowronkiem”, a szkoda. Dlaczego? Dowiedli tego naukowcy w najnowszym badaniu, z którego wynika, że takie osoby są mniej narażone na objawy depresji.

„Ranne ptaszki” są mniej narażone na depresję

Wyniki najnowszych badań wskazują, że osoby, które mają genetyczne predyspozycje do rannego wstawania, mogą być mniej narażone na wystąpienie u nich objawów depresji w porównaniu do osób naturalnie bardziej aktywnych wieczorem. Doniesienia te zostały zaprezentowane w piśmie „medRxiv". Anne Landvreugd z Free University w Amsterdamie razem z innymi badaczami poddała analizie dane genetyczne ponad 14 tysięcy osób, które mieszkają w Holandii. Ich średnia wieku wynosiła 43 lata, a większość badanych stanowiły kobiety – było to 63 procent.

Wyniki sugerują, że wyższy wynik »poranności« naprawdę zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów depresyjnych, ponieważ związek nie może się odwrócić – objawy depresyjne nie mogą zmienić posiadanych wariantów genetycznych – wskazała Landvreugd.

Jak wyglądało badanie?

Osoby, które wzięły udział w podaniu, dostały specjalne ankiety, w których uczestnicy musieli w sposób szczegółowy opisać swój styl życia. Należało podać również natężenie 14 potencjalnych objawów depresji. U żadnej z tych osób nie zdiagnozowano klinicznej depresji.

Naukowcy przeanalizowali genomy osób biorących udział w badaniu (około 350 wariantów genetycznych). Zostały one wcześniej powiązane z samopoczuciem badanych osób rano w porównaniu z wieczorem. W ten sposób naukowcy obliczyli wynik tego, jak bardzo „poranne” predyspozycje mają dane osoby. Osoby wybrane do badania były główne pochodzenia europejskiego, stąd istnieje potrzeba dalszej analizy, która obejmie również ludzi o innym pochodzeniu.

Wstawanie rano a ryzyko depresji – inne badania

Również z wcześniejszych badań wynika, że wczesne wstawanie może zmniejszyć ryzyko depresji. Dowiedli tego amerykańscy naukowcy, którzy opierali się na wynikach badań genetycznych przeprowadzonych na próbie 840 tysięcy osób. „Odkryliśmy, że wstawanie nawet godzinę wcześniej może znacznie obniżyć ryzyko wystąpienia depresji” – powiedział Celine Vetter, adiunkt na Uniwersytecie Kolorado w Boulder. Należy to jednak rozróżnić od krótszego snu, ponieważ ten wcale nie jest korzystny. Zalecane jest więc wczesne kładzenie się spać i przeniesienie szczytu swojej aktywności właśnie na godzinny poranne. Badanie potwierdziło również tezę, że osoby z wariantami genetycznymi, które predysponują je do wczesnego wstawania, również mają mniejsze ryzyko depresji.

Co jeszcze może być przyczyną niższego ryzyka depresji?

Badacze zaznaczają jednak, że wyniki badania mogą być także spowodowane w jakimś stopniu czynnikami środowiskowymi. Nawyki, które są związane z piciem alkoholu, paleniem papierosów, mogą zakłócać sen, ale też zmieniać procesy chemiczne w mózgu. Niezależnie od przyczyny – tego, czy są to czynniki środowiskowe, czy genetyczne – ważne jest zrozumienie związku między osobami funkcjonującymi w porach wieczornych i nocnych a występujących u nich częstszych objawów depresji.

Czytaj też:

Wprowadzając tę zasadę, możesz uniknąć cukrzycy. Są na to dowody naukoweCzytaj też:

W weekend znowu boli cię głowa? Psychiatra: To może być „choroba wypoczynkowa”