Zanieczyszczenie powietrza a ryzyko zachorowania na nowotwór. Najnowsze badania

Zanieczyszczenie powietrza szkodliwie działa na nasze zdrowie. O tym zjawisku atmosferycznym słyszymy jednak coraz częściej. Niedawno to właśnie smog został uznany za oficjalną przyczynę choroby 11-latka – była to pierwsza taka diagnoza w naszym kraju. Ostatnie badania wykazały również, że zanieczyszczenie powietrza może mieć związek z otyłością u dzieci. Teraz badacze udowodnili, że takie powietrze ma wpływ na występowanie niektórych nowotworów. Choć nie jest zaskoczeniem, że wiąże się ono z ryzykiem zachorowania na raka płuc, to badacze dostrzegli również zależność między smogiem a wystąpieniem innych rodzajów nowotworów.

Zanieczyszczenie powietrza a ryzyko zachorowania na nowotwór

Badacze z Harvard University w Bostonie (Massachusetts, USA) przeanalizowali dane osób, które korzystały z ubezpieczenia zdrowotnego Medicare. Korzystają z niego seniorzy w wieku 65 lat i starsi. Dane zostały zebrane w latach 2000-2016. Naukowcy poddali ocenie związek między narażeniem na dwa rodzaje zanieczyszczeń powietrza: jednym z nich były pyły zawieszone PM2,5, a drugim dwutlenek azotu (NO2) w okresach, które poprzedzały zachorowanie na nowotwór u konkretnych pacjentów. Zbadali u nich także ryzyko zachorowania na kilka nowotworów, między innymi:



raka prostaty,

raka piersi,

raka jelita grubego,

raka śluzówki macicy (endometrium).

Podczas prowadzonych analiz badacze uwzględnili również:

wiek,

płeć (w przypadku raka jelita grubego),

rasę,

przynależność etniczną,

wskaźnik masy ciała (BMI),

status społeczno-ekonomiczny.

Naukowcy w ciągu 10 lat stworzyli osobne statystyki dla raka piersi, jelita grubego, błony śluzowej macicy i prostaty. Każda z nich obejmowała od 2,2 miliona do 6,5 miliona dorosłych osób. Eksperci sprawdzali kody pocztowe miejsc osób, które brały udział w badaniu. W ten sposób oceniana była ich ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza. Badanie zostało opublikowane na łamach czasopisma „Environmental Epidemiology”.

Jakie były wyniki badania?

Dotychczas naukowcy wiedzieli, że smog, który wdychamy, prowadzi do różnych groźnych chorób, a jedną z nich może być rak płuc. Wyniki najnowszych badań pokazały też jednak, że osoby, które były narażone na pyły zawieszone PM2,5 oraz na dwutlenek azotu miały większe ryzyko zachorowania na raka jelita grubego oraz raka prostaty. Wiadomo również, że smog nie ma związku z zachorowaniem na raka endometrium.

Zanieczyszczone powietrze może wpływać też na ryzyko rozwoju raka piersi, zależność ta nie jest jednak jasna. Naukowcy są zdania, że może być to spowodowane tym, że cząsteczki PM2,5 mają różny skład chemiczny. Ciekawa obserwacja dotyczy tego, że zależność między wzrostem PM2,5 a ryzykiem zachorowania na nowotwór piersi zauważalna była tam, gdzie zanieczyszczenia te ogólnie były poniżej normy. Badacze zauważyli też związek między stężeniem tych zanieczyszczeń a ryzykiem wystąpienia wszystkich czterech nowotworów.

Jednym z głównych wniosków badaczy jest to, że amerykańskie normy dotyczące zanieczyszczenia powietrza są niewystarczające w ochronie zdrowia publicznego. „Agencja Ochrony Środowiska niedawno zaproponowała surowsze normy dla PM2.5, ale ich propozycja nie sięga wystarczająco daleko w regulacji tego zanieczyszczenia. Obecne normy dla NO2 są również rażąco niewystarczające. Jeżeli wszystkie te normy nie staną się znacznie surowsze, zanieczyszczenie powietrza nadal będzie skutkować tysiącami niepotrzebnych przypadków wielu rodzajów raka każdego roku" – powiedział jeden z autorów badania, Joel Schwartz, PhD, profesor epidemiologii środowiskowej.

Ryzyko zachorowania na nowotwór a masa ciała

W przeprowadzonym badaniu okazało się również, że ryzyko wystąpienia nowotworu związane z zanieczyszczeniem powietrza było jeszcze większe wśród ludzi o wyższym wskaźniku masy ciała. „Nasze wyniki ujawniają biologiczne prawdopodobieństwo, że zanieczyszczenie powietrza może być kluczowym czynnikiem ryzyka rozwoju specyficznych nowotworów, co przybliża nas o krok do zrozumienia wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi” – zauważył dr Yaguang Wei, współautor pracy. „Aby zapewnić równy dostęp do czystego powietrza dla wszystkich populacji, musimy w pełni określić skutki zanieczyszczenia powietrza, a następnie pracować nad jego redukcją” – dodał naukowiec.

