Wykrywanie raka piersi dużo skuteczniejsze z użyciem sztucznej inteligencji. Najnowsze doniesienia

Nowotwór piersi jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet. Stanowi około 23 procent wszystkich zachorowań wśród nowotworów i jest przyczyną około 14 procent zgonów. Ryzyko zachorowania znacznie wzrasta po 50. roku życia. W początkowym okresie rak piersi nie daje żadnych objawów, jednak wcześnie wykryty – jest uleczalny. Dlatego tak bardzo ważne jest wykonywanie regularnych badań mammograficznych. Okazuje się, że wykrywanie tego typu nowotworów może być znacznie skuteczniejsze przy użyciu sztucznej inteligencji.

Wykrywanie nowotworu piersi przez sztuczną inteligencję

Badanie mammograficzne jest kluczowym elementem w zapobieganiu zgonom spowodowanym rakiem piersi. Nie wszystkie guzy są jednak wykrywane w ten sposób. Naukowcy udowodnili ostatnio, że przełomem w tej kwestii może być rozpoczęcie używania sztucznej inteligencji do diagnozy tego typu nowotworów.

Badanie przeprowadzone w Instytucie Karolinska pokazało, że jeden radiolog wspierany przez sztuczną inteligencję wykrył więcej przypadków raka piersi niż dwóch radiologów bez takiej pomocy. „Sztuczna inteligencja i ludzie postrzegają obrazy nieco inaczej. Tworzy to synergię, która zwiększa nasze szanse na wykrycie raka” – podkreśla Karin Dembrower, autorka pracy opublikowanej w piśmie „The Lancet Digital Health”.

Sztuczna inteligencja skuteczniejsza w wykrywaniu raka piersi od lekarza

Według tradycyjnej metody diagnostycznej – każdy obraz mammograficzny jest analizowany przez dwóch lekarzy radiologów. Podczas najnowszego badania taki system został zestawiony z efektami działania sztucznej inteligencji. Badanie zostało przeprowadzone w szpitalu Capio Sankt Göran w Sztokholmie (Szwecja). Wzięło w nim udział 5581 kobiet w wieku od 40 do 74 lat.

Wyniki sugerują, że sztuczna inteligencja w połączeniu z jednym radiologiem osiągają wyniki na poziomie podwójnego odczytu radiologów w obrazowaniu piersi. Tradycyjną metodą udało się wykryć 250 nowotworów. Z kolei dwóch radiologów wspomaganych przez sztuczną inteligencję wykryło 269 przypadków tego rodzaju raka. Dla porównania – jednemu specjaliście wspieranemu przez sztuczną inteligencję udało się zdiagnozować 261 przypadków choroby. Sztuczna inteligencja działająca w sposób samodzielny wykryła z kolei 246 nowotworów.

Inne zalety wykrywania raka piersi przez sztuczną inteligencję

Skuteczność przy wykrywaniu nowotworów piersi to nie jedyny plus najnowszej technologii. Badacze stwierdzili również, że zastąpienie jednego radiologa AI podczas niezależnego odczytu mammogramów przesiewowych prowadzi do ogólnie mniejszej liczby fałszywie pozytywnych przypadków. Jak wynika z przeprowadzonego badania – radiolog, który pracował ze wsparciem sztucznej inteligencji, zgłaszał o 6 procent mniej wyników fałszywie pozytywnych. Z kolei sama sztuczna inteligencja wykazywała aż o 55 procent mniej takich wyników. Jest to bardzo istotne ze względu na fakt, że konsekwencją wyników fałszywie pozytywnych może być niepotrzebne rozpoczęcie leczenia, obciążenie organizmu pacjentki oraz bezcelowe wykorzystanie zasobów systemu opieki zdrowotnej.

„W porównaniu do obecnie obowiązującego standardu pracy dwóch radiologów, ocena dokonana przez jednego radiologa i sztuczną inteligencję spowodowała wzrost wykrywalności raka piersi o cztery procent i zmniejszenie czasu odczytywania obrazów o połowę” – powiedział główny autor badania Fredrik Strand.

Diagnozowanie nowotworu piersi a rola człowieka

Badacze zwracają jednak uwagę, że rola człowieka nadal jest bardzo istotna w całym procesie diagnostycznym, ponieważ to właśnie on podejmuje ostateczną decyzję w kwestii zlecenia dodatkowych badań kobiecie. Sztuczna inteligencja może jednak być ogromnym wsparciem dla lekarzy podczas diagnozowania nowotworów piersi.

„Nasze badanie pokazuje, że sztuczna inteligencja jest gotowa do kontrolowanej implementacji w przesiewowych badaniach mammograficznych. Jednak należy wybrać system SI, który został odpowiednio przetestowany na obrazach uzyskanych z tego samego rodzaju sprzętu do mammografii oraz zapewnić ciągłe monitorowanie systemu po wprowadzeniu go do kliniki. W dłuższej perspektywie SI ma potencjał, aby przejąć większość pracy związanych z przesiewowymi badaniami mammograficznymi” – zauważa dr Strand.

