Hemoroidy w ciąży – bolesna dolegliwość. Jak im zapobiegać?

Hemoroidy najczęściej występują w II i III trymestrze ciąży, kiedy szybko rosnąca macica powoduje zwiększenie ciśnienie w żyłach w kanale odbytu. Jak leczyć hemoroidy i co robić, by zapobiec wystąpieniu tego bolesnego problemu?

Hemoroidy – co to jest?

Hemoroidy to guzki krwawnicze, które naturalnie wyściełają kanał odbytniczy. Ułatwiają one wypróżnianie i oddawanie gazów oraz stolca. Jeśli nie są obrzęknięte, nie powodują żadnych dolegliwości bólowych. Gdy pojawią się patologie w obrębie krwawnic, utrudniony zostaje odpływ krwi, a to powoduje nieprzyjemne dolegliwości.

Przyczyny guzków w ciąży

Hemoroidy (wł. choroba guzków krwawniczych) to schorzenie, które często dotyka ciężarne. Wraz ze wzrostem macicy zwiększa się ucisk na naczynia krwionośne. To powoduje wzrost ciśnienia żylnego, na skutek czego powiększają się krwawnice, naturalnie wyścielające odbyt.

Może temu towarzyszyć obrzęk, przez co krew zaczyna wolniej krążyć. Niższe krążenie wywołuje odkształcanie ścianek naczyń, a to z kolei ból i krwawienie w czasie wypróżniania.

Hemoroidy w ciąży zwykle pojawiają się w II i III trymestrze ciąży, gdy macica intensywnie rośnie. Do powstania bolesnych guzków mogą przyczynić się również przewlekłe zaparcia i niewielka aktywność fizyczna.

Objawy bolesnych guzków

Hemoroidy łatwo rozpoznać, ponieważ najczęściej dają wyraźne objawy:

krwawienie w czasie wypróżniania

krwawienie po wypróżnieniu

silny ból

śluz w kale



pieczenie odbytu

świąd

niekontrolowane oddawanie gazów

nietrzymanie stolca

uczucie niecałkowitego wypróżnienia

Niekiedy hemoroidy mogą zostać wypchnięte na zewnątrz, ale po wypróżnieniu powracać na swoje miejsce. Gdy występują takie objawy, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem.

Leczenie hemoroidów

Guzki nie stanowią niebezpieczeństwa dla rozwoju ciąży. Są jedynie nieprzyjemną dolegliwością, która uprzykrza życie mamie. Warto poinformować o ich wystąpieniu swojego ginekologa, który może zalecić stosowanie czopków doodbytniczych lub maści zawierających glikokortykosteroidy. Działają one przeciwobrzękowo, ściągająco i przeciwzapalnie, łagodzą nieprzyjemne dolegliwości, zaczerwienienie i świąd.

Najczęściej jednak zaleca się naturalne metody, które polegają na zwiększeniu błonnika w diecie, który zapobiegnie zaparciom, dbanie o codzienną dawkę ruchu i spożywanie co najmniej 2,5 litra wody.

Domowe sposoby na guzki

Aby pozbyć się bolesnych dolegliwości, poleca się stosowanie nasiadówek z kory dębu. Kora wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwbakteryjne, przeciwobrzękowe. Zmniejsza nieprzyjemne dolegliwości, łagodzi objawy świądu i podrażnienia. Działa również na układ moczowy, zapobiegając występowaniu zapaleniu pęcherza, na które często cierpią kobiety w ciąży.

Nasiadówka z kory dębu nie powinna zaszkodzić ciężarnej, ale przed jej wykonaniem warto najpierw skonsultować się ze swoim ginekologiem.

Jak zapobiegać hemoroidom?

Dbanie o prawidłową dietę może zapobiec wystąpieniu tego bolesnego problemu. Zaleca się odpowiednie nawodnienie, które nie dopuści do powstawania zaparć i umożliwi regularne pozbywanie się toksyn z organizmu.

Konieczne jest również zwiększenie błonnika w diecie, co ułatwi wypróżnienia. Warto włączyć do jadłospisu płatki owsiane, kasze, otręby, ciemne pieczywo, brązowy ryż, rośliny strączkowe (fasolę, groszek).

Zaleca się również częste spacery, które poprawiają perystaltykę jelit. Mamy, które trenowały bieganie przed ciążą, mogą dalej wykonywać swoją ulubioną aktywność fizyczną. Pomocne przeciw wystąpieniu zaparć i hemoroidów może być również pływanie.

