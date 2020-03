Wirus opryszczki u dzieci. Jakie mogą być powikłania?

Pediatra Monika Działowska opowiedziała o opryszczce u dzieci. Jaką drogą może zarazić się dziecko? Jakie mogą być powikłania?

Opryszczka – zakażenie

Opryszczką można się zarazić nie tylko wtedy, gdy jest widoczna. Wirus jest niebezpieczny nawet w momencie, gdy jeszcze nie spowodował zmiany skórnej. Do zakażenia może dojść w trakcie bezpośredniego kontaktu (np. poprzez pocałunek), ale także podczas korzystania z tych samych naczyń, dzielenia się jedzeniem lub pożyczania kosmetyków. Z tego powodu należy unikać testerów (np. szminek) w drogeriach. Seks oralny może rozprzestrzeniać zarówno opryszczkę typu 1, jak i opryszczkę narządów płciowych.

Wystarczy, by raz doszło do zakażenia, aby wirus już na zawsze pozostał w organizmie. U większości osób nie daje o sobie znać, jednak nowe owrzodzenia mogą pojawić się w dowolnym momencie życia, gdy wirus się reaktywuje. Może do tego dojść, gdy układ odpornościowy jest osłabiony, np. podczas choroby lub stresu.

Opryszczka – objawy

Uczucie mrowienia i pieczenia w obrębie wargi pojawia się kilka dni przed wystąpieniem zmiany skórnej. Jest to najlepszy moment, by podjąć leczenie. W tej sytuacji isnieje duża szansa, że opryszczka nie przyjmie swojej najgorszej formy – otwartej, wrzodziejącej ranki, tworzącej strup.

Kolejny etapem, tuż po swędzeniu i pieczeniu, jest tworzenie się bolesnego, wypełnionego płynem pęcherza, który następnie pęka. Ten okres może trwać nawet 2 tygodnie. Możliwe są liczne nadkażenia rany w tym czasie.

Opryszczka – leczenie

Opryszczkę można leczyć doustnymi lekami przeciwwirusowymi. Przy nawracających owrzodzeniach lekarz może zaordynować dłuższe leczenie profilaktyczne. W aptekach dostępne są różnego rodzaju specyfiki, mające redukować nieprzyjemne objawy towarzyszące opryszczce, a także prowadzić do jej szybszego wygojenia. Wiele z nich maskuje także nieestetyczne owrzodzenie.

Opryszczka – domowe sposoby leczenia

Domowe sposoby na opryszczkę powinien znać każdy, ponieważ są bardzo przydatne w sytuacji, gdy nie mamy dostępu do żadnych leków i preparatów aptecznych. Dzięki domowym sposobom można szybko zmniejszyć uczucie swędzenia i mrowienia, a także przyspieszyć gojenie się ranki.

Oto kilka przykładów domowych sposobów na opryszczkę:

balsamy do ust z melisą,



okłady z soku z cytryny,



nakładana punktowo pasta do zębów,



lukrecja w proszku zmieszana z wodą lub wazeliną i naniesiona bezpośrednio na rany,



okłady z kostek lodu w miejscu opryszczki,



żel aloesowy.

