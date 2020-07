Cukrzyca typu 2 – nowe wytyczne dla dzieci i młodzieży

– Nasza publikacja zawiera pierwsze australijskie zalecenia oparte na dowodach dotyczące badań przesiewowych, oceny i leczenia dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 2 i została zatwierdzona przez największe grono pediatrów opiekujących się dziećmi z cukrzycą, Australasian Pediatric Endocrine Group (APEG) – mówi autorka, dr Alexia Peña, starszy wykładowca z Robinson Research Institute na Uniwersytecie w Adelajdzie i endokrynolog dziecięcy.

– Epidemia otyłości, szczególnie wśród rdzennych przedstawicieli młodzieży, spowodowała wzrost zachorowalności na cukrzycę typu 2, zwłaszcza wśród dzieci w wieku powyżej 10 lat – przyznała Peña.

U nastolatków komplikacje pojawiają się wcześniej niż u dorosłych z cukrzycą typu 2 i jest bardziej prawdopodobne, że będą oni musieli zacząć stosować insulinę w ciągu kilku lat od diagnozy. Wczesne rozpoznanie i leczenie tej choroby ma zatem kluczowe znaczenie dla zapobiegania powikłaniom i utrzymania długoterminowego zdrowia pacjentów.

Przełom w leczeniu dzieci

Do tej pory w Australazji nie było wytycznych dotyczących diagnozy i leczenia cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży, a lekarze musieli odwoływać się do wytycznych dla dorosłych.

Wytyczne Australasian Pediatric Endocrine Group zostały opracowane przez grupę ekspertów ds. służby zdrowia z Australii i Nowej Zelandii i obejmowały endokrynologów dziecięcych i dorosłych, instruktorów pielęgniarek diabetologicznych, dietetyków, psychologów i fizjoterapeutów.

Zalecane zmiany zawarte w nowych wytycznych to:

Szczegółowe zalecenia dotyczące opieki nad dziećmi i nastolatkami rdzennymi w Australii i Nowej Zelandii w odniesieniu do badań przesiewowych i leczenia cukrzycy typu 2

Ściślejsza kontrola cukrzycy u wszystkich nieletnich

Możliwość stosowania nowszych leków, obecnie zatwierdzonych tylko dla dorosłych z cukrzycą typu 2, pod kierunkiem endokrynologa dziecięcego

Potrzeba przeniesienia młodzieży z cukrzycą typu 2 do wielodyscyplinarnego zespołu diabetologicznego, w tym do endokrynologa dorosłych w celu stałej opieki.

Dlaczego cukrzyca jest problemem?

Cukrzyca typu 2 to poważna choroba, w której organizm staje się oporny na normalne działanie insuliny i / lub stopniowo traci zdolność do wytwarzania wystarczającej ilości insuliny w trzustce. Stanowi 85 do 90 procent wszystkich przypadków cukrzycy i zwykle rozwija się u dorosłych w średnim wieku. Wiele osób, a nawet nastolatków z cukrzycą typu 2 nie przejawia żadnych klasycznych objawów choroby, takich jak letarg, nadmierne pragnienie i potrzeba oddawania większej ilości moczu. Jest bardziej prawdopodobne, jeśli dana osoba ma nadwagę, ma historię choroby w rodzinie lub ma określone pochodzenie etniczne.

– Społeczeństwo musi stawać się coraz bardziej świadome tego, że ta przewlekła choroba może zacząć się wcześnie. Dzieci i młodzież to grupy, które muszą być badane, jeśli znajdują się w grupach wysokiego ryzyka – mówi dr Peña. – Bardzo ważne jest, aby wczesna diagnoza była poprzedzona poradami, które pomogą im w radzeniu sobie z cukrzycą w sposób, który podkreśla zmiany zachowań ukierunkowane na całą rodzinę.

Ponadto zdaniem specjalistki wszyscy pracownicy służby zdrowia muszą znać specyfikę oceny i leczenia dzieci z cukrzycą typu 2. W niektórych przypadkach, zanim zostanie zdiagnozowana cukrzyca typu 2, powikłania cukrzycy mogą już być obecne, dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza i ocena, a następnie skuteczne leczenie.

