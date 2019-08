Masturbacja w czasie ciąży. Czy jest niebezpieczna?

Masturbacja przestała już być tematem tabu, ale gdy dotyczy ona kobiet ciężarnych, to natrafiamy na specyficzny „mur” sprzecznych informacji oraz mamy do czynienia z wieloma mitami. Co o masturbacji w ciąży sądzą ginekolodzy oraz położne? Czy masturbacja w ciąży jest niebezpieczna?

Masturbacja polega na samodzielnym zaspokajaniem potrzeb seksualnych i jest zjawiskiem w pełni normalnym. Dotyczy ona zarówno osób młodych, które dopiero odkrywają swoją seksualność, jak i dorosłych kobiet oraz mężczyzn. Nie jest to zboczenie ani żadne inne zaburzenie seksualne. Dlaczego masturbacja w ciąży jest nadal dość wstydliwym i trudnym tematem? Czy ciąża jest przeciwwskazaniem do masturbacji? Wiele kobiet ciężarnych odczuwa zwiększone potrzeby seksualne i nie zawsze jest w stanie w pełni je zaspokoić przy pomocy partnera. Co więcej, mężczyźni często obawiają się, że seks w ciąży może zaszkodzić dziecku i unikają współżycia, co nie wpływa w pozytywny sposób na kondycję przyszłej mamy. Czy w ciąży można się masturbować? Brak możliwości rozładowania napięcia seksualnego sprzyja frustracji, wahaniom nastrojów, ogólnemu zdenerwowaniu oraz pojawianiu się pytań, które mogą powodować stres u przyszłej mamy, więc warto zawsze porozmawiać z partnerem, najlepiej podczas wizyty u ginekologa, bo specjalista może rozwiać lub potwierdzić obawy nie tylko przyszłego taty, ale także podpowiedzieć sposoby na rozwiązanie problemu, które będą bezpieczne zarówno dla kobiety, jak i dziecka. Czy masturbacja w ciąży jest bezpieczna? Prawidłowa rozwijająca się ciąża nie jest powodem do rezygnacji z seksu oraz masturbacji, bo rozładowanie napięcia seksualnego wpływa pozytywnie na zdrowie fizyczne oraz psychiczne przyszłej mamy i w żaden sposób nie szkodzi dziecku. Trzeba jednak wiedzieć, że każda ciąża jest inna, dlatego decyzję o tym, czy można uprawiać seks i masturbować się w ciąży musi zawsze podjąć prowadzący ją lekarz! Przeciwwskazaniem do masturbacji i współżycia może być ciąża zagrożona oraz przebiegająca z problemami. Bezpieczna masturbacja w ciąży Ginekolodzy oraz położne nie są przeciwnikami delikatnej i przemyślanej masturbacji w ciąży. Podkreślają jednak, że okres ten jest szczególny i wymaga prawidłowego postępowania zarówno w czasie współżycia z partnerem, jak i samodzielnego zaspokajania potrzeb seksualnych, bo liczy się tutaj zarówno bezpieczeństwo samej przyszłej mamy, jak i jej nienarodzonego jeszcze dziecka. Kluczowe okazuje się przestrzeganie zasad higieny zarówno w czasie tradycyjnego uprawiania seksu, jak i masturbacji. Przed i po zakończeniu miłosnych zabaw w parze lub w pojedynkę trzeba wziąć prysznic; jeżeli kobieta wykorzystuje w celu masturbacji zabawki erotyczne np. wibrator, trzeba szczególnie dbać o jego czystość oraz dobrać model, którego rozmiary nie będą umożliwiały głębokiej penetracji. Liczy się też materiał, z którego wykonane są gadżety erotyczne – nie może on powodować alergii, dlatego konieczne jest korzystanie jedynie z atestowanych i bezpiecznych dla zdrowia produktów. Problem w czasie ciąży mogą sprawiać zawierające szkodliwe substancje lubrykanty, dlatego lepiej z nich zrezygnować na rzecz dostępnych w aptekach żeli nawilżających na bazie wody, które są bezpieczne dla kobiet w ciąży oraz narażonej na podrażnienia i wyjątkowo podatnej na infekcje śluzówki pochwy. Podsumowując, masturbacja w ciąży nie jest zakazana, ale trzeba pamiętać o zasięgnięciu porady ginekologa, który mając wgląd w badania kobiety ciężarnej, będzie w stanie określić czy można cieszyć się zaspokajaniem swoich potrzeb seksualnych i bezpiecznie się masturbować oraz uprawiać seks. Większość lekarzy poleca cieszenie się bliskością partnera, a gdy nie jest to możliwe np. z powodu jego wyjazdu, korzystanie właśnie z masturbacji w celu rozładowania napięcia seksualnego, bo hormony w ciąży szaleją, więc wiele kobiet odczuwa większe potrzeby seksualne i gorzej reaguje na brak możliwości ich zaspokojenia. Szczera rozmowa z ginekologiem jest najlepszym sposobem na to, aby bez wyrzutów sumienia korzystać z masturbacji oraz uprawiać seks, o ile lekarz nie znajdzie ku temu przeciwwskazań. Zarówno seks, jak i masturbacja w ciąży powinny być delikatne i dopasowane do etapu ciąży; po przekroczeniu terminu porodu lekarze i położne zalecają współżycie oraz masturbację w celu przyśpieszenia akcji porodowej, dlatego warto w końcowej fazie ciąży mieć na uwadze fakt, iż miłosne igraszki mogą zakończyć się skurczami porodowymi. Czytaj także:

Kiedy kobieta ma najlepszy orgazm? Gdy osiągnie ten wiek, nie powinna wychodzić z łóżka