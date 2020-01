Cynk i kwas foliowy nie zwiększają męskiej płodności

Według naukowców odkrycie przedstawia ostateczne dowody na to, że tak zwane suplementy na niepłodność nie są skuteczne. „To przełomowe badanie suplementów na niepłodność mężczyzn. Wiadomość dla mężczyzn jest taka, że ​​po raz pierwszy dostępne są wysokiej jakości dane, że cynk i kwas foliowy nie poprawiają wyników porodu ani funkcji nasienia” – mówi dr James M. Hotaling, współautor badania i urolog specjalizujący się w niepłodności męskiej.

Suplementy na płodność?

Wiele suplementów płodności zawiera cynk, minerał niezbędny do rozwoju plemników, oraz kwas foliowy, naturalną formę kwasu foliowego, która pomaga w tworzeniu DNA w nasieniu. Te suplementy dostępne bez recepty, znane również jako nutraceutyki, są często promowane jako naturalny sposób na poprawę tworzenia plemników, samej liczby plemników i ich ruchu. Jednak wcześniejsze badania tych produktów przyniosły niejednoznaczne wyniki.

Do tego badania naukowcy zrekrutowali 2370 par planujących poddanie się leczeniu niepłodności w Salt Lake City, Chicago, Minneapolis i Iowa City, Iowa. Mężczyźni zostali losowo przydzieleni do otrzymywania placebo lub codziennego suplementu składającego się z 5 miligramów kwasu foliowego i 30 miligramów cynku przez sześć miesięcy. Kobiety poproszono o wypełnienie kwestionariuszy przez okres do 18 miesięcy po rozpoczęciu badania w celu śledzenia wyników ciąży.

Fragmentacja DNA przyczyną niepłodności

Naukowcy nie stwierdzili istotnych różnic w porodach żywych między mężczyznami, którzy otrzymali suplement (404 porody, 34 proc.), a grupą placebo (416 porodów, 35 proc.). Mężczyźni w obu grupach mieli również podobne pomiary całkowitej liczby plemników, ruchliwości i kształtu. Jednak mężczyźni, którzy przyjmowali suplementy, mieli większy odsetek uszkodzonego DNA w nasieniu niż w grupie placebo. Wcześniejsze badania sugerują, że to zjawisko, znane jako fragmentacja DNA, może przyczyniać się do niepłodności męskiej.

Mężczyźni w grupie suplementującej skarżyli się również na większy ból brzucha, nudności, wymioty i inne objawy żołądkowo-jelitowe niż w grupie placebo.

„To duże badanie pokazuje nam, że nutraceutyki, takie jak cynk i kwas foliowy, naprawdę nie zwiększają szansy zajścia w ciążę i mogą powodować niepożądane skutki uboczne” – mówi C. Matthew Peterson, endokrynolog i jeden z głównych badaczy. „Ważne jest, aby mężczyźni w każdym wieku stosowali zdrową dietę w celu utrzymania płodności, ale niekoniecznie musisz brać coś dodatkowego, aby uzyskać lepsze parametry nasienia”.

