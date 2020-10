Pokazała brzuch po urodzeniu czworaczków. Jednych szokuje, innych zachwyca

To, jak ciąża zmienia sylwetkę kobiety, na szczęście przestaje być tematem tabu. Co, jednak jeśli kobieta urodziła czworaczki? Najczęściej w ciszy i ukryciu próbuje wrócić do formy, co w jej przypadku jest o wiele trudniejsze. Jednak nie Natalie Maree – Australijka, która swoimi zdjęciami postanowiła pokazać całemu światu prawdę.

30-latka w lipcu została mamą 5 dzieci, tuż po tym jak do jej starszej córki dołączyły nowo narodzone czworaczki. Kobieta wcześniej długo walczyła o zajście w drugą ciążę, co spowodowało decyzję o wstrzyknięciu jej hormonów stymulujących owulację. W takim przypadku jest większa szansa ciąży mnogiej, jednak chyba nikt (łącznie z lekarzami) nie spodziewał się czworaczków. Powrót do formy Mimo iż ciąża przebiegała bezpiecznie, była dużym wyzwaniem dla drobnej kobiety. Ciało po porodzie potrzebowało długiego czasu na regenerację. Niespełna 3 miesiące później kobieta postanowiła podzielić się zdjęciami na Instagramie, aby pokazać, jak wygląda naprawdę. Chociaż jej brzuch jest dziś daleki od ideału lansowanego w mediach społecznościowych, kobieta jest bardzo dumna z tego, co dokonała. Jak sama pisze: ♡ Prawda jest taka, że w tym brzuchu wyrosły 4 cuda!

♡ Prawda jest taka, że na pierwszym zdjęciu czuję się pięknie!

♡ Prawda jest taka, że jestem bardzo dumna z tego, co potrafi moje ciało!

♡ Prawda RÓWNIEŻ jest taka, że okłamywałbym siebie i was wszystkich, gdybym powiedziała, że podoba mi się teraz wygląd mojego brzucha. Ciało jest zdumiewające Natalie Maree na swoim instagramowym profilu stara się dodać otuchy kobietom, które boją się o swoją sylwetkę po porodzie. Zdaje sobie sprawę, że niektórych może szokować, jednak jest pewna co do słuszności swoich postów. Przyznaje, że aby powoli wracać do formy, 4 tygodnie po porodzie zacząła robić 15-minutowe spacery, wydłużając je do 30 minut w ciągu kilku tygodni. Z czasem zaczęła wykonywać lekkie treningi 3-4x w tygodniu. Zmaganiom Natalie w powrocie do formy kibicują wszyscy obserwujący. Niemal codziennie otrzymuje słowa wsparcia i podziwu. Postawa kobiety uczy przede wszystkim akceptacji swojego ciała, doceniania daru macierzyństwa i nieustannej radości niezależnie od obwodu swojej talii. „Czy ludzkie ciało nie jest ZDUMIEWAJĄCE?” – pyta. Patrząc na jej zdjęcia, nie mamy wątpliwości! Galeria:

Brzuch po porodzie czworaczków