Zespół znikającego bliźniaka – realne schorzenie przy ciążach mnogich. Kiedy się pojawia?

Zespół znikającego bliźniaka to sytuacja, w której jeden z płodów obumiera. Schorzenie pojawia się najczęściej w I trymestrze ciąży i zdarza się stosunkowo często, w 30 procentach przypadków ciąż mnogich. Z czego wynika i czy ciężarna musi zostać poddana jakiemuś leczeniu?

Czym jest zespół znikającego bliźniaka?

Zespół znikającego bliźniaka inaczej nazywany jest VTS (vanishing twin syndrom). To powikłanie ciąży mnogiej, w czasie którego jedno z dzieci obumiera. Dochodzi do tego najczęściej w pierwszych 10. tygodniach ciąży. Może on dotyczyć nie tylko ciąży bliźniaczej, ale również wielopłodowej.

Wchłonięcie płodu

W pierwszym trymestrze ciąży występuje największe ryzyko poronienia. Dotyczy ono każdej ciąży, nie tylko pojedynczej, ale również mnogiej.

W przypadku ciąż wielopłodowych często zdarza się, że mama nawet nie wie, że spodziewa się trójki dzieci – dowiaduje się o tym dopiero w czasie badania ultrasonograficznego. Czasem w czasie USG widoczne są trzy serduszka, by na kolejnej wizycie lekarz powiedział, że widzi już tylko dwa. To oznacza, że mogło dojść do „wchłonięcia” płodu.

Czasem taką sytuację można przewidzieć wcześniej. Lekarz jest w stanie określić wielkość pęcherzyków i sprawdzić, czy któryś nie rozwija się wolniej. Jeśli jest mniejszy, a różnice między nimi są znaczne, może zasugerować wystąpienie zespołu znikającego bliźniaka.

Przyczyny zniknięcia płodu

Gdy jeden z płodów obumiera, wchłania go organizm mamy. Najczęściej dochodzi do tego na skutek wad letalnych bądź nieprawidłowej implantacji zarodka. Niekiedy problemem jest niewydolne łożysko, mogą pojawić się również nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania pępowiny. Takie sytuacje częściej zdarzają się u mam, które ukończyły 35. rok życia.

Obumarcie jednego z płodów nie musi oznaczać zagrożenia dla ciąży. Często zdarza się, że mimo wystąpienia zespołu znikającego bliźniaka, drugie dziecko rozwija się prawidłowo.

Jak rozpoznać wystąpienie VTS?

Aby zdiagnozować zespół znikającego bliźniaka, należy wykonać badanie USG. Objawy nieprawidłowości w rozwoju ciąży pojawiają się jednak wcześniej. Należą do nich:

zbyt wolny przyrost hormonu beta hCG

bóle brzucha

skurcze macicy

krwawienie

Postępowanie po wykryciu schorzenia

Po potwierdzeniu w czasie badania USG, że jeden z płodów obumarł, ciąża wymaga baczniejszej obserwacji. Jeśli ginekolog nie stwierdza żadnych patologii w rozwoju drugiego płodu, nie wdraża się dodatkowego postępowania.

Inaczej się dzieje, gdy do obumarcia płodu dojdzie w drugim lub trzecim trymestrze ciąży. Wtedy ciężarna często zaczyna krwawić, pojawiają się skurcze macicy i konieczna jest hospitalizacja. Może to zwiększyć ryzyko wystąpienia przedwczesnego porodu czy śmierci drugiego płodu.

VTS a test SANCO

Warto podkreślić, że mimo obumarcia płodu, we krwi ciężarnej jeszcze długo znajdują się jego komórki. Z tego względu testy PAPP-a czy SANCO mogą dać fałszywe wyniki. Jeśli płód obumarł z powodu wady letalnej, z badania może wynikać, że drugie dziecko ma wadę genetyczną.

Czasem może przynieść to mamie dużo stresu. Zdarzają się również sytuacje, w których ciężarna może nie wiedzieć nawet, że spodziewała się dwójki dzieci. Nie zawsze wykonuje się USG przed 10. tygodniem ciąży, niektóre mamy oglądają swojego maluszka dopiero w czasie USG genetycznego.

Na tym badaniu może być widoczne już tylko jedno serduszko, a z powodu obumarcia drugiego płodu wynik towarzyszącego USG testu PAPP-a może wskazać nieprawidłowości w rozwoju płodu – mimo że dziecko rozwija się normalnie. Trzeba jednak podkreślić, że takie sytuacje zdarzają się rzadko.

