Jaki wiek jest najlepszy, by zostać rodzicem? Nowe wyniki badań

Po tym jak 50-letnia supermodelka Naomi Campbell ogłosiła, że została matką, na całym świecie coraz głośniej zaczęło się mówić o tym, jaki wiek jest obecnie uważany za najlepszy na posiadanie dzieci.

W ciągu ostatnich lat liczba osób korzystających z różnych metod leczenia niepłodności wzrosła nawet dwudziestokrotnie – podaje "The Telegraph", a już co piąta kobieta rodzi dziecko po 40. roku życia.

Systematycznie wzrasta też średni wiek rodziców. Obecnie przeciętna kobieta rodzi dziecko w wieku 30,7 lat. Mężczyźni zostają zaś ojcami mając średnio 33,6 lat – bez względu na płeć coraz później decydujemy się na to, by zakładać rodzinę i mieć potomstwo.

Ile lat powinni mieć przyszli rodzice? Naukowcy podali optymalny wiek

Choć w przeszłości zwykle ostrzegano, że późniejsze macierzyństwo wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powikłań u noworodków i ewentualnymi komplikacjami podczas porodu, to nowe wyniki badań naukowców pod kierunkiem Kristin MacDougall z Uniwersytetu Kalifornijskiego wskazują, że dzieci starszych matek są zdrowsze i szybciej rozwijają się pod względem językowym i poznawczym. W pewnym stopniu pozytywnie na potomstwo może wpływać dojrzałość przyszłych ojców.

Po przebadaniu 107 dorosłych osób korzystających z metody in vitro naukowcy z Kalifornii na łamach "Inconvenient Biology" ogłosili, że optymalny wiek na zostanie rodzicem wynosi obecnie 40 lat. Większość ankietowanych uczestników badań potwierdziła, że osoby, które zostają rodzicami po czterdziestce, są lepiej emocjonalnie przygotowane do wychowywania dzieci niż młodsze osoby.

Choć starsi mogą mieć mniej energii do radzenia sobie z rodzicielskimi obowiązkami, to w tej chwili dużo większe znaczenie niż metryka ma pozytywne nastawienie do posiadania dzieci. Ludzie dojrzali są nie tylko bardziej pewni siebie i zwykle są w lepszej sytuacji finansowej niż młodzi, ale mają też dużo większe życiowe doświadczenie i spokojniej podchodzą do wychowywania potomstwa, co lepiej wpływa na rozwój maluchów.

