Zęby dziecka pozwolą dowiedzieć się, czy będzie miało autyzm i ADHD

Opisywane sygnatury obejmują zmiany w metabolizmie niektórych niezbędnych pierwiastków i toksycznych metali. To sugeruje, że regulacja składników odżywczych i toksyn na poziomie metabolizmu odgrywa rolę w powstawaniu zaburzeń neurorozwojowych.

Prenatalna ekspozycja na toksyny

„Należy podkreślić, że nie jest to narzędzie diagnostyczne, ale ponieważ zauważamy to rozregulowanie metabolizmu w okresie prenatalnym, istnieją potencjalne możliwości wczesnego wykrywania – przy znacznie większej liczbie badań” – wyjaśniła współautor badania dr Christine Austin z Icahn School of Medicine w Mount Sinai w Nowym Jorku.

Naukowcy zbadali dziecięce zęby, aby poznać profile czasowe prenatalnej i wczesnej ekspozycji na 10 metali. Kohorta 74 dzieci z badań Roots of Autism i ADHD Twin w Szwecji (RATSS) obejmowała 41 dzieci neurotypowych, 13 dzieci z ADHD, 8 z autyzmem i 12 z ADHD i autyzmem.

Naukowcy odkryli, że każdy stan ma unikalną sygnaturę metaboliczną, która uwidacznia kombinację rozregulowania szlaków metabolicznych obejmujących niezbędne i toksyczne elementy. W ADHD wykazano zmniejszoną stabilność cyklu, czas trwania i złożoność w profilach narażenia na kobalt, miedź, ołów, cynk i wanad/

Wcześniejsze badania wykazały, że zwiększone poziomy ołowiu są skorelowane z nasileniem objawów ADHD, a wiele badań opisuje możliwe role cynku w wystąpieniu ADHD.

Kilka enzymów uważanych za odgrywające zasadniczą rolę w neurofizjologii ADHD jest zależnych od miedzi. Deregulacja cynku lub miedzi może również zwiększać podatność na uszkodzenie oksydacyjne tkanek lub stres oksydacyjny mózgu poprzez uszkodzenie mechanizmów obronnych, co może być przyczyną patofizjologii ADHD.

„Co ciekawe, nie tylko byliśmy w stanie zidentyfikować wyraźne sygnatury u osób z ADHD lub autyzmem, ale także w połączeniu obu tych przypadków. To odkrycie na poziomie molekularnym jest w dużej mierze zgodne z cechami klinicznymi tych stanów, w których obserwuje się znaczne nakładanie się symptomów” – podali badacze.

Okno do dalszych badań

„Epidemiolodzy zajmujący się środowiskiem zazwyczaj badają ekspozycję na niezbędne i toksyczne pierwiastki, badając, na ile dany pierwiastek był szkodliwy, ale nasza praca wskazuje, że proces, w którym dziecko metabolizuje te czynniki środowiskowe, jest niezbędny do zdrowego rozwoju neurologicznego” – podał współautor badania dr Paul Curtin z Icahn School of Medicine w Mount Sinai w Nowym Jorku.

Austin ostrzegła, że badanie było niewielkie, a wyniki są wstępne. Następnym krokiem jest prawdopodobnie rozszerzenie badania na większą skalę populacji i sprawdzenie, czy te trendy się utrzymają. Niektórzy specjaliści zalecają jednak ostrożność przy interpretacji wyników.

Wyniki tego badania są „interesujące pod względem teoretycznym” i są „oknem do dalszych badań, ale nie są w tej chwili istotne klinicznie ani rozstrzygające”, jak powiedziała współautor. Dokładna przyczyna ADHD lub autyzmu pozostaje niejasna.

