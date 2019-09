Autyzm – diagnoza często może być stawiana na wyrost?

Nowe badanie wykazało, że z biegiem lat różnice między osobami ze zdiagnozowanym autyzmem a osobami bez takiej diagnozy zmniejszyły się. Naukowcy twierdzą, że może to oznaczać, że to zaburzenie diagnozuje się u większej liczby osób z mniej zaawansowanymi objawami. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie „JAMA Psychiatry”.

Diagnoza autyzmu

Wskaźniki występowania autyzmu są obecnie 15 razy wyższe niż 50 lat temu. Powiedział o tym Laurent Mottron, autor badań i profesor na wydziale psychiatrii Uniwersytetu w Montrealu. Jego zdaniem większość zaburzeń neurogenetycznych, które mają niewielkie podobieństwo do autyzmu, można teraz nazwać autystycznymi. Nie można było mieć ADHD i autyzmu przed 2013 rokiem – teraz już tak.

Wczesna diagnoza może prowadzić do lepszej świadomości wielu przejawów autyzmu, z objawami od łagodnego do głębokiego. Możliwe zmiany w definicji autyzmu mogą ograniczyć możliwość konstruowania modeli tego stanu. Naukowiec twierdzi, że implikacje szerszej definicji mogą przyczynić się do zaprzepaszczenia specjalistycznej wiedzy i doświadczenia klinicznego w temacie innych chorób, które są obecnie uważane za formy autyzmu.

Lepsza diagnoza czy diagnoza ponad potrzebę?

Edukacja społeczeństwa w temacie autyzmu pozwala rodzicom lub przedszkolnym opiekunom bardziej efektywnie ustalić, czy dziecko ma predyspozycje do autyzmu, czy nie, o czym poinformowała psycholog dr Ashley Baker. Z kolei dr Thomas Frazier ze stowarzyszenia Autism Speak dodał, że diagnozy autyzmu nie są wystawiane za często. Podkreślił, że kluczowe cechy tego zaburzenia: niższe zdolności komunikacyjne i powtarzalne zachowania istnieją w przypadku autyzmu od zawsze. Jego zdaniem łagodniejsze objawy świadczą o zróżnicowaniu czynników, które je powodują, toteż diagnozy ponad potrzebę to mit, ponieważ zwracanie uwagi na objawy o lżejszym natężeniu sprawia, że diagnoza jest skuteczniejsza.

Kryteria zmieniają się

W okresie analizowanym przez Mottrona, czyli 1966-1919 częstość występowania autyzmu wzrosła z poniżej 0,05 procent w wieku 8 lat do 1,47 procent, przy czym obecnie szacuje się to na ponad 2 procent. Autyzm został początkowo zidentyfikowany jako zaburzenie wieku dziecięcego w latach 40. Kryteria diagnostyczne dla autyzmu zmieniano kilkakrotnie w ciągu dziesięcioleci.

W 2013 r najnowsza wersja podręcznika diagnostycznego i statystycznego zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego rozszerzyła definicję autyzmu. Połączyła oddzielne diagnozy zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera, zaburzeń dezintegracyjnych i innych zaburzeń rozwojowych w jedno: „zaburzenia ze spektrum autyzmu”.

