Czy dzieci moczą się w nocy ze stresu? Odpowiedź może zaskoczyć

Moczenie nocne, zwane fachowo enurezą, to niekontrolowane opróżnianie pęcherza moczowego podczas snu u dzieci powyżej 5. roku życia. Zdarza się ono nieco częściej u chłopców niż u dziewczynek. Na jego temat narosło wiele szkodliwych mitów, np. o tym, że występuje najczęściej w rodzinach wielodzietnych o niskim statusie materialnym albo, że jest skutkiem problemów emocjonalnych dziecka lub też skutkiem błędów wychowawczych, popełnianych przez rodziców/opiekunów…

Najważniejsze fakty o nocnym moczeniu u dzieci:

zaburzenie to obserwuje się w równym stopniu we wszystkich grupach kulturowych i społecznych (w Polsce problem ten dotyczy aż 300 000 dzieci w wieku 5-14 lat);

nocne moczenie to choroba, która – nieleczona – może powodować poważne problemy psychologiczne u dziecka, a zwłaszcza wpływać negatywnie na poczucie własnej wartości, co w praktyce przekłada się m.in. na ograniczanie kontaktów z rówieśnikami i niższą jakość życia;

w większości przypadków przyczyny nocnego nietrzymania moczu u dzieci mają charakter medyczny, a więc są to np. nadmierna produkcja moczu w nocy, zmniejszona pojemność pęcherza moczowego lub niemożność obudzenia się;

w moczeniu nocnym istotną rolę odgrywają predyspozycje genetyczne: w około 70 proc. przypadków co najmniej jeden z rodziców miał ten sam problem w dzieciństwie.

Specjaliści podkreślają, że tego problemu nie można bagatelizować, licząc na to, że „samo przejdzie”, oraz że nie wystarczy do jego pokonania wybudzanie dziecka w nocy, aby skorzystało z toalety. Dobra wiadomość jest taka, że moczenie nocne jest schorzeniem uleczalnym!

Jak radzić sobie z enurezą?

„Każde dziecko, dzięki odpowiedniej terapii, może cieszyć się suchym porankiem! O pomoc w rozwiązaniu problemu należy zwrócić się do lekarza rodzinnego lub pediatry. Lekarz pomoże ustalić zasadnicze przyczyny występowania moczenia nocnego i omówi najlepsze możliwości leczenia” – czytamy na specjalistycznej, edukacyjnej stronie internetowej poświęconej problemowi moczenia nocnego u dzieci (suchyporanek.pl).

Tak więc proces leczenia w przypadku moczenia nocnego zależy od jego przyczyn. Terapia może obejmować tzw. trening pęcherza, zastosowanie alarmu wybudzeniowego, a także przyjmowanie leków. Trzeba też wdrożyć specjalne zasady co do picia, takie jak: nie pij na noc, pij właściwe ilości płynów w ciągu dnia, regularnie oddawaj mocz, wysikaj się przed snem. W tym kontekście należy jeszcze dodać, że co do zasady, nie wolno ograniczać ilości spożywanych płynów – wprost przeciwnie, trzeba tylko pilnować pór, kiedy dziecko pije.

Nocne moczenie – objaw choroby?

Uwaga! Moczenie nocne może też być objawem innych, dużo poważniejszych chorób. Dlatego lekarz na początku procesu diagnostycznego stara się wykluczyć taki właśnie scenariusz, sprawdzając, czy przyczyną moczenia nocnego u dziecka nie jest np. przewlekła choroba nerek, czy cukrzyca typu 1. W takim wypadku obok podjęcia działań nakierowanych stricte na problem moczenia nocnego trzeba również jak najszybciej zacząć leczyć chorobę podstawową.

Specjaliści podkreślają, że dziecko moczące się w nocy potrzebuje zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższych, gdyż problem ten wywołuje u dziecka silny stres. Zawstydzanie i obwinianie są więc nie na miejscu – mogą one tylko pogłębić problemy dziecka. Specjaliści podpowiadają, że pomóc może w tej kłopotliwej dla całej rodziny sytuacji np. czytanie bajek terapeutycznych, które budują poczucie bezpieczeństwa i niwelują stres.

