Żelki witaminy dla dzieci – czy warto stosować?

Żelki z witaminami, choć nie należą do najtańszych produktów, są kolorowe i stanowią smaczną przekąskę. To preparaty dla całej rodziny, które mogą uzupełniać niedobory witamin i składników odżywczych, a także wspomagać odporność. Znajdują się w nich m.in. witamina C, witamina D, witamina E, które poprawiają kondycję zdrowotną organizmu.

Pytanie tylko, czy są zdrowe i czy faktycznie spełniają swoją funkcję – uzupełniają niedobór witamin? To przyjazna forma suplementacji szczególnie w przypadku dzieci, które niechętnie łykają syropy i nie chcą lub są za małe, by przyjmować suplement w formie tabletki czy kapsułki. Za żelkami przepada większość dzieci, więc nie dziwią rozterki rodziców – skoro już chcemy dawać dzieciom takie przekąski, to niech będą to chociaż żelki z witaminami.

Witaminy dla dzieci – tabletki, saszetki i żelki witaminowe

Witaminy dla dzieci można kupić w różnych formach. W aptekach znajdziemy żelki dla dzieci, tabletki musujące, saszetki do rozpuszczania w wodzie czy tabletki do ssania. Zawierają one witaminy i minerały (np. witamina C, cynk czy selen), które poprawiają odporność, uzupełniają niedobory substancji odżywczych i wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Stosowanie tego rodzaju preparatów może okazać się pomocne u dzieci, które często zapadają na infekcje górnych dróg oddechowych. Suplement diety, w którego składzie znajdują się witamina C, witamina D czy inne witaminy i minerały, może poprawić kondycję zdrowotną organizmu.

Co znajdziemy w ich składzie?

Zelki witaminowe to witaminy do żucia, które mają konsystencję i smak podobny do gumowatych cukierków i występują w różnych smakach, kolorach i kształtach. Są zwykle wytwarzane z żelatyny, skrobi kukurydzianej, wody, cukru i dodanych barwników. Popularne smaki to cytryna, malina, wiśnia i pomarańcza. Mogą zawierać kilka witamin i minerałów lub tylko kilka wybranych składników odżywczych, takich jak witamina Di wapń.

Tego, jakie witaminy i minerały zawiera dany suplement, dowiemy się z opakowania. Często znajdują się w nich:

witamina C

witamina D

witamina E

witaminy z grupy B

kwas foliowy

kwas pantotenowy

cynk



selen

witamina B12

biotyna

wapń

d biotyna

olej z wątroby dorsza

Czy warto kupować żelki z witaminami?

Produkty te uzupełniają niedobory witamin, wzmacniają układ odpornościowy, przyczyniają się do prawidłowego wzrostu u dzieci, uzupełniają minerały. Zawartość wapnia może dodatkowo wpływać na mocne kości i wspomagać prawidłowy rozwój gospodarki kostno-stawowej. Zawartość witamin z grupy B czy magnezu wspiera pracę mózgu i układu nerwowego, ułatwia prawidłową pamięć i koncentrację.

Ich suplementacja ma kilka plusów:

można je kupić wszędzie,

są przyjemne w stosowaniu,

przydają się osobom, które nie jedzą pewnych pokarmów, walczą o wchłanianie niektórych składników odżywczych lub mają zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze,

są przyjazne także dla osób, które mają trudności w połykaniu,

to dobra alternatywa dla tych, którzy nie lubią tradycyjnych syropów i tabletek

zawierają kwasy omega, selen, cynk, znajdują się w nich witamina C, witamina D, biotyna, witamina B12, D pantotenian wapnia i inne substancje, które wspomagają odporność malucha i wzmacniają organizm

Wady, o których trzeba wspomnieć

Żelki z witaminami mogą więc wydawać się produktem idealnym. Niestety, nie jest to takie proste. Oto kilka czynników, które warto rozważyć:

żelki mogą zawierać cukry dodane, d pantotenian wapnia, alkohol cukrowy, octan retinylu, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości lub barwniki spożywcze,

ich nadmierne spożycie może doprowadzić do nadmiaru witamin, co też ma niekorzystny wpływ na zdrowie,

uczą dzieci, że leki to cukierki lub słodycze, a to błędne rozumowanie może doprowadzić do różnych tragedii.

Warto też pamiętać, że żelki witaminowe to produkty lub wyroby medyczne, których zadaniem jest poprawienie kondycji zdrowotnej. Wspomagają one odporność i dostarczają brakujących witamin, ale można je stosować wyłącznie u dzieci powyżej 3. roku życia i najlepiej pod kontrolą lekarza. Hiperwitaminoza jest bardzo groźna, a nadmiar niektórych witamin może odkładać się w organizmie. Z tego względu lepiej nie podawać dzieciom takich produktów samodzielnie przez dłuższy czas. Stosowanie żelków czy tabletek musujących jest bardzo wygodne, a dzieci zazwyczaj chętnie po nie sięgają. Może jednak okazać się zgubne i zamiast wzmocnić odporność, pogorszyć kondycję zdrowotną w organizmie.

W żelkach witaminowych warto też dokładnie czytać skład produktów. W preparatach nie powinny widnieć substancje typu siarczan cynku, które mogą wykazywać szkodliwe działanie dla organizmu i doprowadzić nawet do uszkodzenia oczu.

Czy warto jeść żelki z witaminami?

Wielu osobom mogą się przydać i poprawić stan zdrowia. Przed rozpoczęciem suplementacji należy jednak dokładnie przeczytać opakowanie, a najlepiej zrobić badania krwi i omówić temat z lekarzem. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, którym nie należy na własną rękę podawać suplementów diety.

Należy też pamiętać, że większość osób prowadzących zbilansowaną dietę nie musi przyjmować multiwitamin, a jedynie suplementować poszczególne witaminy i minerały. Żelki z witaminami mają słodki smak, często zawierają duże dawki cukru, przez co mogą przyzwyczaić dzieci do słodyczy. U dzieci, które jednak nie jedzą dużej ilości warzyw, owoców i nienasyconych kwasów tłuszczowych, podawanie tabletek musujących może poprawić odporność i uzupełnić niedobory kluczowych minerałów (takich jak cynk czy selen).

Kiedy sięgnąć po witaminy dla dziecka?

Po witaminy dla dzieci warto sięgnąć, gdy mamy w domu niejadka, który nie chce spożywać warzyw i owoców. W takiej sytuacji dość łatwo może dojść do powstania niedoborów witamin i składników odżywczych. Jeśli widzimy, że dziecko jest blade, osłabione, często łapie infekcje, zgłośmy ten fakt pediatrze. Lekarz może zdecydować o włączeniu do diety suplementów, które poprawią kondycję zdrowotną dziecka.

Po żelki dla dzieci, tabletki do ssania czy tabletki musujące warto też sięgnąć w sezonie większej zapadalności na infekcje. W okresie jesienno-zimowym uzupełnienie niedoborów witamin może zwiększyć odporność dziecka i zmniejszyć ryzyko złapania infekcji górnych dróg oddechowych, które u dzieci występują bardzo często.

Witaminy dla dzieci mogą okazać się pomocne również w okresie intensywnego wzrostu dziecka. Suplementy diety zawierające kwas foliowy, kwas pantotenowy, witamina C czy witamina D znajdujące się w tego rodzaju preparatach to jedne z ważniejszych witamin i mikroelementów potrzebnych dzieciom do właściwej pracy układu nerwowego czy układu odpornościowego.

Które dzieci mogą potrzebować dodatkowych witamin?

Przyczyną niedoborów witamin i minerałów mogą być nie tylko niedobory spowodowane niewłaściwą dietą, ale również zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nietolerancje pokarmowe. Dziecko może też cierpieć na hipowitaminozę. Są to wskazania do dodatkowej suplementacji.

W takiej sytuacji należy rozsądnie wybrać witaminy. Nie sięga się raczej po żelki dla dzieci, ale po wyroby medyczne lub leki, które zawierają określone dawki minerałów.

Żelki dla dzieci a praca mózgu

Żelki dla dzieci zawierają nie tylko cynk czy witaminę D wspomagające pracę układu odpornościowego, ale również witaminy z grupy B wzmacniające pracę układu nerwowego. Witamina B12, biotyna, magnez wspierają procesy myślowe, wzmacniają pamięć i koncentrację. Taki suplement diety może okazać się pomocny u dzieci, które mają dużo nauki, np. poszły do szkoły i muszą nauczyć się odrabiania lekcji i skupiania uwagi na zadaniach przez dłuższy czas. Stosowanie go jednak należy skonsultować z pediatrą, a przy tym pamiętać, by nie podawać go nieustannie.

Żelki dla dzieci a odporność

Bomba witaminowa, jaką są tego rodzaju preparaty, to zastrzyk dla układu odpornościowego. Suplement diety bogaty w witaminy i minerały może wspomóc odporność dziecka. Witamina C zawarta w tego rodzaju produktach uszczelnia naczynia krwionośne i zapobiega przedostawaniu się przez nie wirusów i patogenów. Cynk działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo, selen wspomaga układ odpornościowy i chroni przed stresem oksydacyjnym. Sięgnięcie po tego rodzaju produkty w okresie intensywnego wzrostu lub zwiększonej zapadalności na choroby może wspomóc organizm dziecka i ułatwić mu poradzenie sobie z wirusami.

Preparaty typu multiwitamina są odpowiednie dla całej rodziny, jednak należy pamiętać, że należy je stosować u dzieci powyżej 3. roku życia. Nie stanowią one również alternatywy dla zdrowej i zbilansowanej diety, która powinna być podstawową drogą dostarczającą do organizmu witaminy i minerały.

Jak podawać żelki z witaminami dla dzieci?

Żelki witaminowe to suplement diety, a nie cukierki czy słodycze, nie wolno zatem suplementować ich nieustannie. Konieczność wprowadzenia do diety dzieci kompleksów witamin warto skonsultować z pediatrą.

Preparaty typu multiwitamina, żelki dla dzieci czy saszetki mogą wspomóc odporność, ale mogą też doprowadzić do hiperwitaminozy. Tego rodzaju produktów nie podaje się niemowlętom, a jedynie wprowadza u dzieci powyżej 3. roku życia. Suplementuje się je jedynie przez pewien okres czasu, np. 3 tygodnie, a następnie odstawia. W ten sposób kompleks witamin uzupełnia niedobory substancji odżywczych, dostarcza kwas foliowy, kwas pantotenowy i inne minerały rozkładające się w przewodzie pokarmowym, poprawiające odporność organizmu. W takiej sytuacji suplementacja witamin może pomóc wzmocnić organizm, zabezpieczyć go przed kolejnymi infekcjami.

Czy staliśmy się ofiarami reklam?

Produkty z witaminami mogą wspomóc prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego dziecka. Warto jednak pamiętać, że zbilansowana dieta dostarcza niezbędnych witamin i minerałów, wykluczając konieczność korzystania z suplementów diety.

Jeśli w diecie dziecka znajdują się produkty zbożowe, warzywa, owoce, oleje roślinne, otrzymuje ono wszystkie niezbędne substancje odżywcze wspomagające rozwój dziecka i wzmacniające układ odpornościowy. W takiej sytuacji konieczność suplementowania dodatkowych witamin jest zbędna.

Gdy już decydujemy się na podanie dziecku preparatów witaminowych, zwracajmy uwagę na ich skład. Naturalne żelki także zawierają niezbędne substancje (kwas pantotenowy, witamina D, witamina E, witamina C), a nie dostarczają cukru ani barwników. Mogą również być kolorowe, a do ich barwienia wykorzystuje się m.in. ekstrakty z czarnej marchwi. Suplement diety nie zawsze musi być zdrowy, a w aptekach niestety znajdziemy wiele produktów, w których znajdują się cukry, kwas cytrynowy, octan retinylu, substancja glazurująca, octan dl alfa tokoferolu, wosk carnauba, regulator kwasowości czy kompleksy miedziowe. Stosowanie takich preparatów należy ograniczyć.