EMA zaleca szczepionkę przeciwko COVID-19 dla dzieci. W Polsce szczepienia ruszą w grudniu

U dzieci w wieku od 5 do 11 lat dawka szczepionki Comirnaty będzie wynosiła 10 µg. To 3 razy mniej, niż dzieci w wieku 12 lat i starszych. Podobnie jak w starszej grupie wiekowej, podaje się ją w postaci dwóch wstrzyknięć w odstępie trzech tygodni.

Ponieważ Europejska Agencja Leków (EMA) pozytywnie zarekomendowała zaleciła zatwierdzenie preparatu, ostateczną decyzję co do jej akceptu podejmie Komisja Europejska. To jednak wydaje się być tylko formalnością.

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat ruszą w Polsce w grudniu

Jak przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat ruszą w Polsce w grudniu. "Mamy zakontraktowane już na grudzień 1,1 mln dawek. Liczymy, że najpóźniej do połowy grudnia dotrą i będziemy mogli rozpocząć szczepienie. Prowadzimy jednak rozmowy, by stało się to szybciej" – poinformował PAP rzecznik MZ.

Szczepionka Comirnaty jest obecnie stosowana u dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat. Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 5 do 11 lat są podobne do tych u osób w wieku 12 lat i starszych; obejmują m.in. zmęczenie, ból głowy, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, ból mięśni i dreszcze - informuje Agencja.

