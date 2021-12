Dziś rusza rejestracja na szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat. Którą szczepionkę otrzyma maluch?

Od 14 grudnia możliwość zaszczepienia przeciw COVID-19 uzyskały dzieci, które skończyły 5 lat, a jeszcze nie miały 12. urodzin. E-skierowanie na szczepienie dziecka ze wskazanej grupy wiekowej znajdziesz na jego Internetowym Koncie Pacjenta. Dzieci otrzymają szczepionkę firmy Pfizer. Przypomnijmy, że starsze dzieci mogą szczepić się przeciw COVID-19 już od 7 czerwca.

Jak zarejestrować dziecko na szczepienie?

Na szczepienia dziecko można zarejestrować:

kontaktując się z wybranym punktem szczepień

dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989

poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl.

Podczas zapisu należy podać numer PESEL i nazwisko dziecka oraz podać numer telefonu, na który przyjdzie potwierdzenie szczepienia.

Przygotowanie dziecka do szczepienia

Przed szczepieniem warto wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego. Będzie on dla lekarza podstawą decyzji, czy dziecko może być zaszczepione danego dnia. Jeśli ktoś nie będzie miał ze sobą wydrukowanego kwestionariusza, to otrzyma go do wypełnienia w punkcie szczepień.

Pamiętaj, że po szczepieniu każda osoba, pełnoletnia czy nie, zostaje przez kwadrans w punkcie szczepień. Dawki szczepionki zostały dostosowane do wieku dziecka. Szczepionka firmy Pfizer jest dwudawkowa. Ppunkt szczepień umówi Twoje dziecko od razu na drugą dawkę po minimum 21 dniach. Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) dziecka stanie się ważny 14 dni po pełnym zaszczepieniu. UCC Twojego dziecka jest dostępne tylko na Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP.

Zaburzenia odporności wśród dzieci

Dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności otrzymają trzy dawki szczepienia: drugą po co najmniej 21 dniach od pierwszej i trzecią (uzupełniającą) po co najmniej 28 dniach po drugiej.

Trzydawkowy schemat szczepienia zalecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności:

w trakcie leczenia przeciwnowotworowego

w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn

po przeszczepach narządów litych, przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,

po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat

z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności

zakażonych HIV

leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną

dializowanych z powodu niewydolności nerek.

