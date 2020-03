NA ŻYWO: Koronawirus – najnowsze informacje z wtorku 3 marca

Śledzimy na bieżąco napływające ze świata i Polski doniesienia i relacjonujemy je dla Państwa. Dotychczas w Polsce nie zanotowano żadnego przypadku choroby Covid-19 wywoływanej przez nowy koronawirus.

11:04 Spadek zakażeń we Włoszech



Szef włoskiego Urzędu Ochrony Ludności Angelo Borrelli przekazał, że po raz pierwszy od momentu wybuchu epidemii odnotowano spadek liczby nowych przypadków koronawirusa 10:44 Imprezy masowe w Wielkiej Brytanii nie zostaną odwołane



- Wielka Brytania nie planuje odwoływać w związku z koronawirusem masowych zgromadzeń lub dużych imprez sportowych, ale potrzebuje przepisów na wypadek, gdyby musiała podjąć takie działania w przyszłości - powiedział minister zdrowia Matt Hancock. 10:26 Pierwszy przypadek koronawirusa na Ukrainie



Władze w Kijowie poinformowały o pierwszym wykrytym przypadku koronawirusa na Ukrainie. Wykryto go u mężczyzny, który przyjechał z Włoch przez Rumunię.



Reuters: Pierwszy przypadek koronawirusa na Ukrainie 9:41 Nie będzie zmiany daty wyborów



- Na termin wyborów koronawirus nie wpłynie w ogóle, bo nie będzie stanu nadzwyczajnego rozumianego konstytucyjnie, nie ma takiej potrzeby, aby taki stan ogłaszać - przekazał rzecznik rządu Piotr Muller pytany o zmianę terminu wyborów prezydenckich 9:28 Nie wykryto koronawirusa u trojga pacjentów, którzy trafili do szpitala w Busku-Zdroju. Na chwilę obecną w woj. świętokrzyskim nie ma już osób, u których podejrzewano obecność koronawirusa 9:01 Czwarty przypadek zakażenia w Czechach



Minister zdrowia Adam Vojtiech przekazał podczas konferencji prasowej informację o nowym przypadku zakażenia koronawirusem. Pacjentka to 53-letnia kobieta z Uścia nad Łabą. Pacjentka znajduje się w szpitalu im. Masaryka. Do kraju wróciła w piątek 28 lutego, skarżyła się na kaszel, bóle mięśni oraz gorączkę. Minister podkreślił, że chora znajduje się w izolacji, jednak jej stan nie jest poważny. 8:54 Mnóstwo odwołanych połączeń lotniczych w związku z koronawirusem



Koronawirus. British Airways i Ryanair odwołują setki lotów 8:43 Kolejny chiński lekarz nie żyje



Dr Mei Zhongming - chiński lekarz - zmarł po zakażeniu koronawirusem. Wcześniej zmarł także inny medyk - dr Li Wenliang, który próbował ostrzegać przed wybuchem epidemii 8:17 W Polsce nie ma na razie koronawirusa



Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że potwierdzonych przypadków koronawirusa nie mają m.in. Słowacja, Słowenia, Węgry, Polska oraz Ukraina 8:10 Testy u papieża Franciszka



U papieża Franciszka przeprowadzono test na obecność koronawirusa – podaje dziennik „Il Messaggero". Kilka dni wcześniej rzecznik Watykanu mówił o „lekkiej niedyspozycji” biskupa Rzymu.



Papież Franciszek poddany testowi na obecność koronawirusa. Jest wynik 7:51 Gdzie jest koronawirus?



Interaktywna internetowa mapa obrazująca rozprzestrzenianie się koronawirusa to jedno z najlepszych narzędzi, których możecie potrzebować do objęcia całego problemu z SARS-CoV-2. Znajdziecie tu nie tylko uzupełniane codziennie dane o ofiarach, ale i liczbę tych, którzy wyzdrowieli.



Mapa koronawirusa. Aktualizowane dane o zakażeniach i krajach występowania 7:36 Odwołane MŚ w Katowicach



Nie odbędą się hokejowe mistrzostwa świata kobiet Dywizji 1B, które zaplanowane była na przełom marca i kwietnia w Katowicach. Taką decyzję z powodu zagrożenia koronawirusem podjęła Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF). W połowie marca zostanie wyznaczony nowy termin zawodów 7:24 Oświadczenie G7



G7 przygotowuje oświadczenie na temat planów złagodzenia globalnych skutków gospodarczych wybuchu koronawirusa 7:16 Kwarantanna w Policach



W dwóch internatach w Policach pod Szczecinem została wprowadzona do odwołania kwarantanna. Zamknięto także obiekty szkolne. Taką decyzję podjął sanepid w związku z podejrzeniem koronwirusa 7:04 W związku z epidemią GIS wydał najnowszy komunikat:



Koronawirus. Główny Inspektorat Sanitarny wydał nowy komunikat 7:02 Do tej pory potwierdzono 90933 przypadki koronawirusa. Z powodu choroby zmarło 3119 osób. Udało się wyleczyć 48175 osób.

