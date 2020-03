NA ŻYWO: Koronawirus – najnowsze informacje ze środy 4 marca

8:24 Zakończyła się konferencja ministra zdrowia 8:13 Łukasz Szumowski przekazał, że obecnie 68 osób jest hosptalizowanych, około 500 poddanych kwarantannie 8:08 Minister zdrowia odpowiadając na pytania dziennikarzy poinformował, że w związku z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa w Polsce nie zostaną wprowadzone żadne nowe procedury. 8:07 Łukasz Szumowski nie chciał mówić o danych pacjenta, poinformował jedynie, że osoba ta przyjechała z Niemiec i czuje się dobrze, pacjent przebywa obecnie w szpitalu w Zielonej Górze. Pytany o liczbę osób mających kontakt z osobą zarażoną, minister potwierdził, że nie było ich dużo. 8:06 Łukasz Szumowski przekazał, że na ponad 560 wykonanych testów na obecność koronawirusa, tylko ten jeden dał wynik dodatni. 8:05 Minister Zdrowia Łukasz Szumowski potwierdził pojawienie się koronawirusa w Polsce 8:03 Zaczyna się konferencja Ministerstwa Zdrowia dotycząca sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. 7:56 W oczekiwaniu na konferencję resortu zdrowia dobre wieści z Chin - zanotowano kolejny nieznaczny spadek liczby zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 119 nowych przypadków zakażenia 7:51 Na godzinę 18 planowane jestposiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego 7:47 Największa sieć supermarketów w Australii - Woolworth - wprowadziła racjonowanie papieru toletowego, po tym, jak ludzie zaczęli masowo go wykupywać z obawy przed koronawirusem 7:40 W Polsce 68 osób jest hospitalizowanych. To mniej w stosunku do danych z poniedziałku, zgodnie z którymi na obserwacji w szpitalach przebywały 92 osoby. Zwiększyła się liczba osób poddanych kwarantannie domowej ze 101 do 316 oraz liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - z 3373 do 4459 7:13 W Polsce na razie nie potwierdzono żadnego przypadku koronawirusa. Na godzinę 8 Ministerstwo Zdrowia zwołało pilną konferencję



twitter.com 7:04 Do tej pory koronawirus dotarł do 80 krajów na kilku kontynentach. Na całym świecie odnotowano 93186 przypadków zakażania koronawirusem. Z powodu powikłań po wywołanej nim chorobie COVID-19 zmarły 3203 osoby. Lekarzom udało się wyleczyć 50973 osoby.

