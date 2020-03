NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z wtorku 17 marca

Na bieżąco śledzimy sytuację w kraju i na świecie i relacjonujemy ją dla Państwa.

7:59 Choć zdecydowana większość traktuje sprawę koronawirusa poważnie, zdarzają się i takie przypadki. Pewna influencerka ogłosiła na TikToku tzw. coronavirus challenge, który polega na...lizaniu toalety w miejscu publicznym. Po opublikowaniu nagrania na kobietę spadła fala krytyki



twitter.com 7:55 Tymczasem trwają testy nad szczepionką na koronawirusa



twitter.com 7:51 10 maja w Polsce mają się odbyć wybory prezydenckie. W związku z pandemią pojawia się mnóstwo pytań odnośnie możliwości przełożenia głosowania.



– Nie ma dziś żadnych przesłanek, by twierdzić, że wybory powinny odbyć się w maju. Za to jest mnóstwo, które świadczą o tym, że ich przesunięcie jest koniecznością i jedynym wyjściem. Apogeum epidemii dopiero przed nami – ocenił były szef PKW Wojciech Hermeliński 7:48 W których województwach znajdują się pacjenci, u których zdiagnozowano koronawirusa? Przedstawiamy najnowsze dane na temat przypadków zakażeń



Gdzie są przypadki koronawirusa w Polsce? Lista województw dotkniętych epidemią 7:46 Eksperci twierdzą, że odwoływanie wydarzeń publicznych jest ważnym krokiem w walce z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa



Jak SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się w miejscach publicznych? Jak się przed nim chronić? 7:44 - To, że na naszych ulicach są pustki to widok smutny, ale bardzo mnie to cieszy, że Polacy poważnie podeszli do naszych apeli. To jedyna racjonalna rzecz, jaką możemy zrobić. Ten najgorszy okres jaki trzeba przeczekać to ten i nadchodzący tydzień - podkeśla Kraska 7:39 - Po koniec tygodnia zachorowań może być około tysiąca. Przygotowaliśmy się w najbliższych tygodniach na bardzo duży wzrost zachorować. Łączna ilość łóżek w szpitalach to 10 tys. To pokazuje skalę, na jaką jesteśmy przygotowani - mówi w TVN24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska 7:31 Statua Wolności w Nowym Jorku, symbol USA, została w poniedziałek zamknięta dla zwiedzających 7:28 Większość imprez biegowych została przełożona lub odwołana. Dotyczy to zarówno Polski, jak i większości europejskich krajów. Tymczasem w Wielkiej Brytanii w miniony weekend odbyło się około stu imprez biegowych. Większość z nich to kameralne biegi na 100-300 osób. Wśród większych warto wymienić półmaratony w Liverpoolu czy Bath. W tym ostatnim wystartowało niemal 7 tys. zawodników 7:25 Minister Mariusz Błaszczak w Radiowej Jedynce: Wojsko Polskie jest przygotowane do tego, aby reagować i właśnie reagujemy. Wyciągamy wnioski z błędów innych państw. Państwo polskie nie pozostawi nikogo samemu. Wojsko Polskie jest od tego też, aby wspierać inne służby i to teraz robimy 7:19 Zgodnie z zaleceniami GIS oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, związanymi z wprowadzeniem przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, Politechnika Gdańska przygotuje dwa domy studenckie na ewentualne potrzeby służb sanitarnych



Politechnika Gdańska przygotuje dwa akademiki na potrzeby służb sanitarnych 7:14 Tymczasem Hiszpanie poszli śladami Włochów i postanowili zakazać jeżdżenia na rowerach. „El Pais” informuje, że grzywny za złamanie zakazu zaczynają się od 100 euro, jednak możliwa jest również kara roku pozbawienia wolności, jeśli ludzie nie posłuchają policji i urzędników 7:11 Prezydent Andrzej Duda zwołał na wtorek posiedzenie Rady Gabinetowej poświęcone gospodarczym konsekwencjom epidemii koronawirusa. 7:03 Udogodnienia dla warszawiaków



Pasażerowie z Warszawy, którzy nie będą korzystać z komunikacji mogą zawiesić swój bilet długookresowy.

W tej sprawie należy zwrócić się drogą elektroniczną do Zarządu Transportu Miejskiego. Wniosek należy przesłać na adres ztm@ztm.waw.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: zawieszenie biletu. We wniosku musi być podany numer karty. Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy, będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany czas na inny, dowolnie wybrany przez siebie termin. 6:51 Kolejne dobre wieści z Chin. W ciągu ostatniej doby odnotowano 21 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 13 osób. Wyzdrowiało 68 690 pacjentów 6:35 Z najnowszych danych wynika, że koronawirus dotarł do 162 krajów świata. Zakażonych zostało 182 725 tysięcy osób. Z powodu powikłań zmarły 7174 osoby, udało się wyleczyć 79 883 pacjentów

