Czy melatonina może pomóc w łagodzeniu objawów COVID-19?

Naukowcy Rui Zhang, Xuebin Wang, Leng Ni, Xiao Di, Baitao Ma, Shuai Niu, Changwei Liuz z Peking Union Medical College Hospital oraz Russel J.Reiterb z Department of Cell Systems and Anatomy, UT Health San Antonio wskazują, że melatonina może wspierać łagodzenie COVID-19.

Melatonina nie działa wirusobójczo, ale ma pośrednie działanie przeciwwirusowe ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające i wzmacniające odporność.

Na podstawie cech klinicznych, patologii, patogenezy ostrego zaburzenia układu oddechowego wywołanego przez […] koronawirusy […], dowody sugerują, że nadmierne zapalenie, utlenianie i przesadna odpowiedź immunologiczna najprawdopodobniej przyczyniają się do patologii COVID-19. Prowadzi to do burzy cytokinowej, a następnie do ostrego uszkodzenia płuc (ALI) / zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS).

Burza cytokinowa – co to jest?

Burza cytokinowa to nadmierna odpowiedź systemu immunologicznego na obecność wirusa w organizmie. Następuje silne wydzielanie cytokin, które pobudzają komórki do odpowiedzi immunologicznej. Może się okazać, że wydzielanie cytokin jest zbyt gwałtowne i wtedy mamy do czynienia z tzw. burzą cytokinową. System immunologiczny szaleje, a uwolnione cytokiny powodują, że komórki odpornościowe atakują własny organizm.

W przypadku COVID burza cytokinowa może prowadzić do ostrego uszkodzenia płuc (ALI) / zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS).

I tutaj może być korzystne działanie melatoniny, która wywiera działanie regulacyjne na układ odpornościowy i bezpośrednio wzmacnia odpowiedź immunologiczną poprzez poprawę proliferacji i dojrzewania limfocytów T i B, granulocytów i monocytów zarówno w szpiku kostnym, jak i innych tkankach.

Melatonina pomaga hamować inflammasomy NLRP3

Według Doris Loh, w publikacji „COVID-19, Pneumonia & Inflammasomes – The Melatonin Connection” stwierdza: „Fakt, że prozapalne efekty burzy cytokin są indukowane przez aktywację inflammasomów NLRP3, zdolność melatoniny do hamowania aktywności inflammasomu NLRP3 podnosi tę potężną cząsteczkę do naprawdę wyjątkowej pozycji w walce z COVID-19. Oznacza to również, że jeśli pacjent, niezależnie od wieku, ma odpowiedni poziom melatoniny, zakaźność COVID-19 jest znacząco obniżona, a szanse na rozwój ARDS / ALI znacznie się zmniejszą. Dzięki melatoninie dzieci w wieku poniżej 9 lat rzadko wykazują poważne objawy COVID-19. Małe dzieci wykazują łagodne objawy lub nawet wcale”.

U dzieci COVID-19 rzadko wykazuje ostre objawy, właśnie dzięki wysokiemu poziomu melatoniny

Wskaźnik śmiertelności wzrasta liniowo wraz z wiekiem. Najwyższy wskaźnik śmiertelności obserwuje się u pacjentów w wieku 80 lat i starszych. Według naukowców może być to powiązane z poziomem melatoniny, który obniża się wraz z wiekiem. Nocny wyrzut melatoniny u małych dzieci jest kilkukrotnie wyższy niż u osób starszych.

Melatonina działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie i reguluje system immunologiczny

Stan zapalny jest zwykle związany ze zwiększoną produkcją cytokin i chemokin, podczas gdy melatonina powoduje zmniejszenie cytokin prozapalnych, TNF-α, IL-1β, IL-6 i IL-8 oraz podwyższenie poziomu przeciwzapalnej cytokiny IL-10. Infekcja wirusowa to także stres oksydacyjny. Melatonina poprzez regulację enzymów przeciwutleniających (np. dysmutazy ponadtlenkowej) oraz enzymów prooksydacyjnych (np. syntazy tlenku azotu), działa jako wymiatacz wolnych rodników. Melatonina wywiera działanie regulacyjne na układ odpornościowy i bezpośrednio wzmacnia odpowiedź immunologiczną poprzez poprawę proliferacji i dojrzewania limfocytów T i B, granulocytów i monocytów zarówno w szpiku kostnym, jak i innych tkankach.

Naukowcy uważają, że są wiarygodne dane wskazujące, że melatonina może być stosowana jako leczenie uzupełniające COVID-19. Wymagane są kolejne eksperymenty i badania kliniczne.

