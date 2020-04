Zidentyfikowano związek między selenem w diecie a rozwojem choroby COVID-19

Selen jest niezbędnym pierwiastkiem śladowym pozyskiwanym z diety (tj. ryb, mięsa i zbóż), co do którego stwierdzono, że wpływa na nasilenie wielu chorób wirusowych u zwierząt i ludzi. Na przykład wykazano, że status selenu u osób z HIV jest ważnym czynnikiem w progresji wirusa do AIDS i śmierci z powodu choroby. Wiadomo, że w Chinach występują populacje, które mają zarówno najniższy, jak i najwyższy poziom selenu na świecie, z powodu różnic geograficznych w glebie, które wpływają na ilość pierwiastka śladowego dostającego się do łańcucha pokarmowego.

Margaret Rayman, profesor medycyny żywieniowej na University of Surrey, powiedziała; „Biorąc pod uwagę historię infekcji wirusowych związanych z niedoborem selenu, zastanawialiśmy się, czy pojawienie się COVID-19 w Chinach może być powiązane z pasem niedoboru selenu, który biegnie z północnego wschodu na południowy zachód kraju”.

Niedobór selenu a COVID-19

Badając dane z prowincji i gmin z ponad 200 przypadkami i miast z ponad 40 przypadkami, naukowcy odkryli, że populacje o wysokim poziomie selenu szybciej stają na nogi się po zakażeniu. Na przykład w mieście Enshi w prowincji Hubei, która ma najwyższe spożycie selenu w Chinach, wskaźnik wyleczeń (odsetek pacjentów z COVID-19 deklarowanych jako „wyleczonych”) był prawie trzykrotnie wyższy niż średnia dla wszystkich pozostałych miast w prowincji Hubei. Natomiast w prowincji Heilongjiang, gdzie spożycie selenu należy do najniższych na świecie, śmiertelność z COVID-19 była prawie pięciokrotnie wyższa niż średnia dla wszystkich innych prowincji poza Hubei.

Co ciekawe, naukowcy odkryli, że wskaźnik wyleczenia COVID-19 był istotnie powiązany ze statusem selenu, mierzonym ilością selenu we włosach, w 17 miastach poza Hubei.

„Istnieje znaczący związek między statusem selenu a wskaźnikiem wyleczenia COVID-19, jednak ważne jest, aby nie przeceniać tego odkrycia; nie byliśmy w stanie pracować z danymi na poziomie indywidualnym i nie byliśmy w stanie uwzględnić innych możliwych czynników, takich jak jako wiek i choroba podstawowa” – podkreślają badacze.

Selen – funkcje

Selen zaliczany jest do mikroelementów, czyli pierwiastków, które w naszym organizmie występują w niewielkich ilościach. Chociaż potrzebujemy bardzo mało selenu, pełni on wiele istotnych funkcji. Dlatego tak ważne jest niedopuszczenie do jego niedoboru. Główne zadania selenu to:

metabolizm hormonów tarczycy,



synteza DNA,



wspieranie układu immunologicznego,



zapobieganie depresji,



wsparcie układu sercowo-naczyniowego,

walka z wolnymi rodnikami (przede wszystkim chroni czerwone krwinki przed ich toksycznym działaniem).

Selen – niedobór

Niedobór selenu może wystąpić, jeśli nie dostarczamy naszemu organizmowi odpowiedniej porcji selenu każdego dnia. Stan ten może wywoływać szereg objawów. Najczęstsze z nich to:

niepłodność u mężczyzn i kobiet,



słabe mięśnie,



zmęczenie,



mgła mózgowa,



wypadanie włosów,



osłabiony układ odpornościowy.



Długotrwały niedobór selenu może prowadzić do poważnych chorób, takich jak:

choroba Keshan,



choroba Kaszina-Beka.



Niedobór selenu nie jest wyłącznie wynikiem prowadzenia ubogiej diety. Do czynników ryzyka zalicza się:

chorobę Crohna,



zaburzenia wchłaniania,



obniżenie odporności z powodu HIV/AIDS,



dializy,



zaburzenia pracy trzustki,



mukowiscydozę.



Niedobór selenu może być trudny do zdiagnozowania przez lekarzy. W niektórych przypadkach lekarz może zmierzyć stężenie peroksydazy glutationowej. Jest to enzym, który wymaga działania selenu. Jeśli poziom jest niski, w organizmie może nie znajdować się wystarczająca ilości selenu.

Selen – nadmiar

Ponieważ selen występuje w naszym organizmie w niewielkich ilościach, trzeba też uważać, by nie doszło do jego przedawkowaniach. W większych ilościach selen może doprowadzić do bardzo poważnych zaburzeń. Nie bez powodu niegdyś sądzono, że jest toksyczny dla ludzkiego organizmu. Dlatego też samodzielne suplementowanie tego pierwiastka nie jest wskazane.

Selen – dieta

Produkty, w których znajduje się bardzo dużo selenu, to m.in.:

łosoś,



orzechy (szczególnie brazylijskie),



tuńczyk,



podroby (np. nerki),



nasiona.

Czytaj także:

Prawie 50 respiratorów od J. Staraka i Polpharmy jeszcze w tym tygodniu trafi do 22 szpitali w całej Polsce