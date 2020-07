Lancet: Chińskie badanie fazy 2 wykazało, że szczepionka jest bezpieczna i wywołuje odpowiedź immunologiczną

Badania fazy 2 kandydata na szczepionkę COVID-19 z wektorami Ad5, przeprowadzone w Chinach, wykazały, że szczepionka jest bezpieczna i wywołuje odpowiedź immunologiczną, zgodnie z nowymi badaniami opublikowanymi w The Lancet. Randomizowane badanie miało na celu ocenę bezpieczeństwa i immunogenności kandydata na szczepionkę i jest kontynuacją badania fazy 1 opublikowanego w maju 2020 r. Wyniki dostarczają danych od szerszej grupy uczestników niż ich badanie fazy 1, w tym małej podgrupy uczestników w wieku powyżej 55 lat i starszych, i dostarczą informacji o badaniach fazy 3 szczepionki.

Jednak autorzy zauważają, że ważne jest, aby podkreślić, że żaden uczestnik nie był narażony na wirusa SARS-CoV-2 po szczepieniu, więc w tym badaniu nie jest możliwe określenie, czy kandydat na szczepionkę skutecznie chroni przed zakażeniem SARS-CoV-2.

Profesor Feng-Cai Zhu z Prowincjonalnego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom Jiangsu w Chinach mówi: „Badanie fazy 2 dostarcza dalszych dowodów na bezpieczeństwo i immunogenność w dużej populacji niż badanie fazy 1. Jest to ważny krok w ocenie tego wczesnego -stopniowa eksperymentalna szczepionka i badania fazy 3 są obecnie w toku”.

Szczepionka na koronawirusa

Obecnie na całym świecie opracowywanych jest około 250 kandydatów na szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, w tym szczepionki mRNA, replikujące lub niereplikujące się wirusowe szczepionki wektorowe, szczepionki DNA, szczepionki oparte na autologicznych komórkach dendrytycznych i nieaktywne szczepionki wirusowe. Co najmniej 17 z nich jest obecnie ocenianych w badaniach klinicznych.

Szczepionka w tym badaniu wykorzystuje osłabiony ludzki wirus przeziębienia (adenowirus, który łatwo infekuje ludzkie komórki, ale jest niezdolny do wywoływania choroby) do dostarczania materiału genetycznego, który koduje białko wypustki SARS-CoV-2 do komórek. Komórki te następnie wytwarzają białko kolczaste i podróżują do węzłów chłonnych, gdzie układ odpornościowy wytwarza przeciwciała, które rozpoznają białko kolczaste i zwalczają koronawirusa.

Autorzy zauważają, że badanie zostało przeprowadzone w Wuhan w Chinach, a podstawowa odporność jest reprezentatywna dla dorosłych Chińczyków w tamtym czasie, ale inne kraje mogą mieć różne wskaźniki odporności, które należy wziąć pod uwagę. Ponadto w badaniu obserwowano uczestników tylko przez 28 dni i żadne dane dotyczące trwałości odporności wywołanej szczepionką nie są dostępne z tego badania.

