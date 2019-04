3 czynniki, które zaostrzają alergię sezonową

Alergia zaliczana jest do grupy chorób cywilizacyjnych; cierpi na nią coraz więcej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Co ważne, alergia może rozwinąć się u nas na każdym etapie życia, a bardzo duży wpływ na zwiększenie ryzyka jej wystąpienia ma nasza dieta oraz środowisko, w którym żyjemy. Osoby żyjące w zanieczyszczonym środowisku znacznie częściej cierpią na różne alergie z powodu osłabienia systemu immunologicznego przez działanie szkodliwych substancji np. środków chemicznych, spalin i pyłów.

Alergia – objawy

Alergia sezonowa to przede wszystkim alergia na pyłki, która szczególnie dokucza nam wiosną, latem i wczesną jesienią. Przyczyną nieprzyjemnych dolegliwości są pyłki traw, drzew i innych roślin np. kwitnących krzewów. Alergię sezonową mogą także powodować zarodniki grzybów, które wywołują silne dolegliwości ze strony układu oddechowego. Najczęściej alergia na pleśń i grzyby ujawnia się wiosną i wczesną jesienią, kiedy na zewnątrz panuje duża wilgotność oraz nasilają się w ściółce procesy gnilne.

Pierwszym i czasami jedynym objawem alergii sezonowej jest wodnisty katar, który towarzyszy nam w konkretnych sytuacjach np. podczas wizyty w parku, spaceru po łące lub relaksu w ogrodzie. Bardzo często katarowi towarzyszą ataki kichania oraz uporczywe swędzenie nosa, a także suchy kaszel. U niektórych osób mogą występować także objawy ze strony oczu, czyli świąd, łzawienie, pieczenie, opuchlizna (czasami wyjątkowo silna) oraz nawracające zapalenie spojówek.

Jeżeli wyjście na spacer lub relaks w ogrodzie powodują powyższe objawy, to najprawdopodobniej winne są unoszące się w powietrzu pyłki lub zarodniki grzybów. Nie należy bagatelizować objawów alergii, bo może ona doprowadzić do astmy oskrzelowej, która jest chorobą przewlekłą.

Co zaostrza objawy alergii?

Niestety, nawet kontrolowana za pomocą leków alergia sezonowa, może nagle nam o sobie przypomnieć. Ma to związek z kilkoma czynnikami, które powodują nagłe zaostrzenie objawów nawet po przyjęciu leków antyhistaminowych.

1. Suche, gorące powietrze a zaostrzenie objawów alergii

Letnie upały nie są sprzymierzeńcem osób z alergią sezonową. Nieruchome, gorące i suche powietrze pełne jest alergenów, których stężenie może znacząco przekraczać tolerowane przez nasz organizm normy. U alergików suche i gorące powietrze może powodować duszności, świsty oskrzelowe, ogólne pogorszenie samopoczucia, a także swędzenie oraz pieczenie oczu.

Aby uniknąć nieprzyjemnych objawów, lepiej pozostać w domu i zamknąć okna, aby upał nie wdzierał się do środka, a wraz z nim szkodzące nam pyłki. Na spacer lepiej wychodzić wczesnym wieczorem, kiedy stężenie alergenów w powietrzu maleje oraz po deszczu.

2. Wilgoć w powietrzu a zaostrzenie objawów alergii

Wilgotne powietrze także może nasilać objawy alergii sezonowej. Po kilkudniowym deszczu i ulewnych burzach wzrasta stężenie zarodników grzybów w powietrzu, więc osoby na nie uczulone mogą odczuwać zaostrzenie objawów alergii. W tym przypadku, o ile nie jesteśmy uczuleni na pyłki, najlepiej odpoczywać na świeżym powietrzu w suche i słoneczne dni.

3. Prace w ogrodzie a zaostrzenie objawów alergii

Aktywność na świeżym powietrzu to także niezbędne prace pielęgnacyjne w naszych przydomowych ogrodach. Koszenie i grabienie trawy oraz opadłych liści, wyrywanie chwastów i kopanie w ziemi oraz uczestniczenie w typowych pracach polowych np. żniwach również może wpływać na zaostrzenie objawów alergii. W każdym z powyższych przypadków mamy bezpośredni kontakt z uczulającymi nas alergenami, więc przyjmowane przez nas leki mogą nie do końca sprostać zadaniu, co spowoduje, że zaczniemy kichać, kaszleć lub pojawią się u nas duszności.

Ważne, aby w przypadku osób, u których zdiagnozowana została astma oskrzelowa oraz występowały silne reakcje alergiczne np. duszności, trzeba poradzić się lekarza np. przed wyjazdem na wiejskie wakacje oraz spytać, co zrobić w sytuacji, gdy będziemy musieli mieć kontakt z dużą ilością uczulających nas alergenów np. podczas koszenia trawy. Najczęściej konieczne jest profilaktyczne przyjęcie dawki wziewnych leków rozszerzających oskrzela, które przepisze lekarz.

