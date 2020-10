Nowe badanie krwi przewiduje, u których pacjentów COVID-19 rozwinie się ciężka infekcja

Naukowcy po raz pierwszy opracowali test, który pozwala dokładnie przewidzieć, u których pacjentów rozwinie się ciężka postać COVID-19. Badanie, prowadzone przez naukowców z RCSI University of Medicine and Health Sciences, zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym The Lancet EBioMedicine.

Pomiar, zwany wynikiem Dublin-Boston, ma na celu umożliwić lekarzom podejmowanie bardziej świadomych decyzji podczas identyfikowania pacjentów, którzy mogą odnieść korzyści z terapii, takich jak steroidy, i przyjęcia na oddziały intensywnej terapii. Do czasu tego badania nie były dostępne wyniki prognostyczne specyficzne dla COVID-19, które wskazywałyby na podejmowanie decyzji klinicznych. Wynik Dublin-Boston pozwala teraz dokładnie przewidzieć, jak ciężka będzie infekcja w siódmym dniu po pomiarze krwi pacjenta przez pierwsze cztery dni. Badanie krwi polega na pomiarze poziomów dwóch cząsteczek, które wysyłają informacje do układu odpornościowego organizmu i kontrolują stan zapalny. Jedna z tych cząsteczek, interleukina (IL) -6, jest prozapalna, a inna, zwana IL-10, ma działanie przeciwzapalne. Poziomy obu są zmienione u ciężkich pacjentów z COVID-19. Na podstawie zmian w stosunku tych dwóch cząsteczek w czasie naukowcy opracowali system punktowy, w którym każdy 1-punktowy wzrost wiązał się z 5,6-krotnym zwiększeniem szans na poważniejszy wynik. Kto rozwinie ciężką postać COVID-19? „Wynik Dublin-Boston jest łatwy do obliczenia i można go zastosować do wszystkich hospitalizowanych pacjentów z COVID-19” – powiedział profesor medycyny RCSI Gerry McElvaney, główny autor badania i konsultant w szpitalu Beaumont. „Bardziej świadome prognozy mogą pomóc określić, kiedy eskalować lub deeskalować opiekę, która jest kluczowym elementem efektywnej alokacji zasobów podczas obecnej pandemii. Wynik może również odgrywać rolę w ocenie, czy nowe terapie opracowane w celu zmniejszenia stanu zapalnego w COVID-19 faktycznie przynoszą korzyści”. Punktacja Dublin-Boston wykorzystuje stosunek IL-6 do IL-10, ponieważ osiągnął znacznie lepsze wyniki niż pomiar zmiany samej IL-6. Pomimo wysokiego poziomu we krwi, stosowanie tylko pomiarów IL-6 jako narzędzia prognostycznego COVID-19 jest utrudnione z kilku powodów. Poziomy IL-6 u tego samego pacjenta zmieniają się w ciągu danego dnia, a wielkość odpowiedzi IL-6 na infekcję jest różna u różnych pacjentów.