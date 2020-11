Herbaty ziołowe z szałwii mogą pomóc w zapobieganiu lub leczeniu COVID-19?

Naukowcy wzywają do przyszłych badań klinicznych w celu zbadania, czy herbaty ziołowe na bazie pachnotki i szałwii mogą pomóc w zapobieganiu lub leczeniu infekcji SARS-CoV-2 w połączeniu ze standardowymi terapiami.

Wstępna wersja artykułu jest dostępna na serwerze bioRxiv *, a artykuł jest recenzowany.

Wodne napary roślinne są używane od tysięcy lat

W medycynie tradycyjnej wodne napary roślinne są używane od tysięcy lat w różnych kulturach do zapobiegania lub leczenia infekcji dróg oddechowych.

Roślin z rodziny Lamiaceae, takich jak szałwia lekarska (Salvia officinalis) i pachnotka zwyczajna (Perilla frutescens), są szczególnie popularnymi ziołami używanymi do przygotowywania herbat.

Podczas obecnej pandemii wiele osób używało produktów ziołowych – zwykle w postaci herbat – aby spróbować się chronić.

Co zrobili badacze?

Naukowcy przetestowali wpływ wodnych infuzji szałwii i pachnotki na komórki Vero E6 zakażone SARS-CoV-2 przez godzinę. Jako kontrolę naukowcy włączyli do eksperymentów kolendrę, ponieważ zioło to nie należy do rodziny Lamiaceae i nie jest szeroko stosowane jako substancja lecznicza.

Napary przygotowywano przez gotowanie liści roślin i gotowanie ich na wolnym ogniu w temperaturze 60° C przez 2 godziny.

Zespół twierdzi, że to krótkotrwałe leczenie którymkolwiek z ziół wystarczyło, aby znacząco zahamować replikację SARS-CoV-2.

Ponieważ składniki roślin ekstrahowano przez gotowanie liści w wodzie, zespół doszedł do wniosku, że działanie przeciwwirusowe jest wywoływane przez rozpuszczalne w wodzie związki termostabilne. Naukowcy twierdzą, że ilość materiału ziołowego użytego do przygotowania naparów sugeruje, że rozcieńczenie naparów w stosunku 1/10 już odpowiada stężeniu herbat ziołowych przygotowanych ze standardowych torebek herbaty.

Aby dostosować eksperyment do bardziej realistycznego odzwierciedlenia warunków spożycia herbaty, naukowcy zredukowali czas zabiegu do 30 minut. Nadal obserwowano znaczne zmniejszenie replikacji wirusa.

Następnie naukowcy porównali działanie naparów przygotowanych ze świeżych i suszonych liści. Zespół twierdzi, że wysuszone liście szałwii zachowały większość aktywności przeciwwirusowej. Z drugiej strony, wysuszone liście pachnotki były mniej skuteczne, chociaż nadal obserwowano znaczące hamowanie replikacji wirusa dla rozcieńczeń 1/10.

Badanie efektów profilaktycznych

Aby sprawdzić, czy zioła mogą wywoływać działanie profilaktyczne, komórki Vero E6 traktowano różnymi rozcieńczeniami naparów ziołowych przez godzinę przed usunięciem składników ziołowych i zakażeniem komórek SARS-CoV-2.

„Usuwając napary ziołowe przed infekcją, chcieliśmy przede wszystkim ocenić działanie przeciwwirusowe na podstawie odpowiedzi komórkowych, a nie bezpośredniej wirusobójczej eliminacji zakaźnych cząstek wirusa” – wyjaśniają naukowcy.

Wyniki sześciu różnych eksperymentów z użyciem dwóch różnych izolatów SARS-CoV-2 wykazały, że infuzje znacznie zmniejszyły zakaźność.

